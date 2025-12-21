لینک ثبت نام محصولات سایپا ویژه شب یلدا + جزئیات
گروه خودروسازی سایپا، پیشفروش دو خودرو خود را به مناسبت شب یلدا ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ صبح امروز، یکشنبه آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، شرکت سایپا پیش فروش دو محصول خود را به مناسبت فرارسیدن شب یلدا از امروز آغاز کرد.
فروش اطلس و ساینا به مناسب شب یلدا
سایپا دو محصول اطلس و ساینا را از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح به صورت اینترنتی، مطابق با جدول ذیل آغاز کرد.
متقاضیان برای ثبتنام باید به سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com مراجعه کنند. این طرح تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت و به عنوان فرصتی برای خرید خودرو با قیمت کارخانه و بدون قرعهکشی در نظر گرفته شده است.