خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لینک ثبت نام محصولات سایپا ویژه شب یلدا + جزئیات

لینک ثبت نام محصولات سایپا ویژه شب یلدا + جزئیات
کد خبر : 1730806
لینک کوتاه کپی شد.

گروه خودروسازی سایپا، پیش‌فروش دو خودرو خود را به مناسبت شب یلدا ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ صبح امروز، یکشنبه آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، شرکت سایپا پیش فروش دو محصول خود را به مناسبت فرارسیدن شب یلدا از امروز آغاز کرد. 

فروش اطلس و ساینا به مناسب شب یلدا

سایپا دو محصول اطلس و ساینا را از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح به صورت اینترنتی، مطابق با جدول ذیل آغاز کرد.

لینک ثبت نام محصولات سایپا ویژه شب یلدا + جزئیات

متقاضیان برای ثبت‌نام باید به سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com مراجعه کنند. این طرح تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت و به عنوان فرصتی برای خرید خودرو با قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن