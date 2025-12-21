خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

توافقات ریلی با بریکس و شانگهای/ اولین مسافران قطار هرات، خودم و خبرنگاران خواهیم بود

کد خبر : 1730371
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجلاسی که بریکس و شانگهای برگزار می‌کند عملا در راستای هماهنگی کشورهای عضو برای افزایش مراودات تجاری و انواع شقوق حمل و نقل و از جمله حمل و نقل ریلی است.

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره توافقات ریلی انجام شده در پیمان‌های بین‌المللی از جمله بریکس، شانگهای و اوراسیا اظهار داشت: اجلاسی که بریکس و شانگهای برگزار می‌کند عملا در راستای هماهنگی کشورهای عضو برای افزایش مراودات تجاری و انواع شقوق حمل و نقل و از جمله حمل و نقل ریلی است.  

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم در بریکس و هم در شانگهای جلسات خاص با حضور مدیران عامل راه‌آهن کشورهای عضو برگزار می‌شود، ادامه داد: مباحث مهم در این جلسات غالبا درباره موضوعات تعرفه‌های مشترک یا کاهش تعرفه و همچنین همگرایی برای استفاده از شبکه ریلی کشورهای عضو برای جابه‌جایی بار است که در نتیجه قیمت تمام شده جابه جایی کالا بین کشورهای عضو در این پیمان‌های بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. 

وی با اشاره به افزایش ترانزیت ریلی از مسیر ایران، گفت:  تعداد قطارهای عبوری برای مثال در مسیرهای به سمت افغانستان، پاکستان به سمت روسیه و ایران در حال افزایش است. در مسیرهایی حتی مانند چین به سمت ایران در حالی که در چند سال گذشته تعداد قطارهای عبوری تنها ٧ قطار بود اما از ابتدای امسال تا کنون این عدد به ۴٠ قطار رسیده است. 

ذاکری درباره افزایش تناژ ترانزیت ریلی از مسیر ایران افزود: در حالیکه در ٨ ماه اول سال ١۴٠٣ حتی در مسیر  افغانستان ١۵ هزار تن بار حمل کرده بودیم، میزان جابه جایی بار در همین مسیر در مدت زمان مشابه در سال جاری به ٣٢٠ هزار تن رسیده و می‌توان گفت ماهانه ٨٠ هزار تن بار را در این مسیر جابه‌جا می‌کنیم. 

مدیر عامل راه آهن اظهار داشت:  ترکمنستان یک سال اقدام به فروش  گوگرد می کند و این میزان گوگرد از مسیر ایران ترانزیت می‌شود اما سال بعد ترکمنستان گوگرد نمی‌فروشد و این ترانزیت به صفر می‌رسد. بنابراین ترانزیت ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما با دیپلماسی ریلی توانستیم محصولات دیگری را جایگزین گوگرد ترکمنستان کنیم و در بخش صادرات کالاهای ایرانی هم اقدامات خوبی انجام شده است.

وی همچنین درباره راه اندازی قطار مسافری هرات تاکید کرد: برای راه اندازی قطار هرات همه اقدامات انجام شده به جز استقرار پلیس در نقطه صفر مرزی که منتظر استقرار تیم نیروی انتظامی هستیم. پس از آن، اولین مسافر هرات خودم به همراه خبرنگاران خواهیم بود .

