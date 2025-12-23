مجتبی پورمقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی و دریاچه ارومیه اظهار داشت: در زمینه انتقال آب خزر به سمنان و دریاچه ارومیه دو طرح مطالعاتی مطرح بود که هیچکدام اجرایی نیستند و فعلا در فاز مطالعاتی قرار دارند، البته مطالعات آب خزر به سمنان از مطالعات انتقال خزر به ارومیه جلوتر است اما هیچکدام تمام شده تلقی نمی‌شود و ورودی به بخش اجرا ندارند.

وی گفت: نتایج انتقال آب دریای کاسپین به سمنان از لحاظ قابلیت انجام مثبت است و می‌تواند با راهکارهای مهندسی و کمینه کردن اثرات مخرب محیط زیستی در نقطه شروع و مقصد اجرا شود. اما طبیعتا بدنبال اقتصادی بودن هر پروژه‌ای هستیم، زمانی که طرحی از فاز مهندسی عبور می‌کند باید اقتصادی بودن هم احصا شود.

مدیر دفتر مطالعات طرح‌های برقابی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تصریح کرد: انتقال آب خزر به سمنان نیاز به سرمایه‌ای دارد که بخش خصوصی و صنعت مشارکت کند اما فعلا این علاقمندی شکل نگرفته بنابراین مطالعات طرح تکمیل نشده که بتواند وارد بخش اجرا شود.

وی تاکید کرد: طرح توجیه اقتصادی دارد اگر سرمایه‌گذاری ورود کند که هزینه پروژه را تقبل کند طرح وارد اجرا می‌شود.

پورمقدم خاطرنشان کرد: هیچ طرح توسعه‌ای بدون آسیب و آثار مخرب و منفی محیط زیستی نیست اما هنر ما در بخش مهندسی و NGOها این است که بتوانیم راهکارهایی مبنتی بر روش‌های مبتکرانه و خلاقانه مختص پروژه‌ها ارائه کرده و آثار مخرب را کمینه کنیم.

وی یادآور شد: باید در نظر داشته باشیم که تاکید برای انتقال آب معمولا برای پروژه‌های حیاتی و اضطراری شرب است پروژه انتقال آب خزر به سمنان اضطرار شرب ندارد، بنابراین اصرار بر اجرا وجود ندارد.

مدیر دفتر مطالعات طرح‌های برقابی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: نتایج مطالعات طرح انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه نیز در این مرحله مبتنی بر این بود که انتقال درست نیست و مطالعات ادامه پیدا نکرد.

