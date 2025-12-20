وزارت نفت نتوانست ارز واردات کالاهای اساسی را بپردازد/ ٢٠ فروند کشتی منتظر تخلیه هستند

محسن سلامی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و قائم‌مقام معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه برای واردات کالاهای اساسی با مشکل ارز مواجه شدیم، اظهار داشت: اگر در همین لحظه بانک مرکزی بدهی‌های ارزی و مطالبات واردکنندگان را تسویه کند، واردات کالای اساسی و بازار به حالت عادی برمی‌گردد.

وی با اشاره به بدهی بانک مرکزی به واردکنندگان نهادهای دامی، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز در اختیار داشته باشد و بدهی واردات کالاهای اساسی را تسویه کند، به راحتی واردکنندگان، به وفور نهاده‌های دامی و کشاورزی و کالای اساسی وارد کشور می‌کنند و در کوتاه‌ترین مدت روال تجارت به رویه قبل برمی‌گردد.

قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی با بیان اینکه در شرایطی وزارت نفت و بانک مرکزی بدهی‌های واردکنندگان را تسویه نکردند، وزارت کشاورزی نمی‌تواند در تامین کالاهای اساسی و غلات معجزه کند، تاکید کرد: اگر آن میزان ارز که در شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) منتظر پرداخت پول نفت است، تامین و پرداخت شود؛ قطعا واردکنندگان ثبت سفارش‌های خود را فعال می‌کنند و برای کشور بار کالای اساسی و غلات وارد می‌کنند. اما در شرایطی که واردکننده بار وارد کشور کرده اما چند ماه است که هنوز پولش را نمی‌دهند، طبیعتاً برای واردات بارهای بعدی اقدام نمی‌کند.

سلامی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت نفت نتوانند مطالبات واردکنندگان و بخش غیردولتی را تسویه کنند، تاجر و واردکنندگان برای واردات دوباره اقدام نمی‌کنند.

وی افزود: از چندین ماه گذشته واردکنندگان مراجعه می‌کنند و می‌گویند که نظر دستگاه گذاشته‌اید و بانک مرکزی هم تخصیص داده و ما هم ارز را خرید کرده‌ایم اما شرکت نیکو ارزی را چندین ماه گذشته خریداری کرده‌ایم را نمی‌دهد. در این شرایط وزارت کشاورزی تا چه حد توان تامین غلات و نهاده‌های دامی را دارد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: به هر حال موضوع مهم تسویه مطالبات بخش خصوصی است تا روال تجاری واردات به حالت عادی برگردد. این امکان وجود ندارد که بخش خصوصی نسبت واردات اقدام کند اما چندین ماه معطل تسویه مطالبات بماند اما باز هم از این بخش خصوصی انتظار داشته باشیم که نیاز ما را رفع کند چرا که اساسا دیگر توان واردات را ندارد. بنابراین اگر شرکتی باری را وارد کرده و به صورت قانونی بار را در بارگاه به فروش رسانده باید بانک مرکزی، مطالبات این شرکت را بپردازد تا این تاجر به فعالیت خود ادامه دهد.

سلامی با بیان اینکه ما نمی‌‌دانیم در شرکت نیکو چه اتفاقی افتاده نتوانسته ارز را تامین کند، اظهار داشت: قطعا وقتی تاخیر در تامین رخ می‌دهد، موضوع و علت اصلی مطالبات ارزی است، اگر مشکل مطالبات ارزی نبود که تاجر به تجارت خود ادامه می‌داد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همین امروز اگر آمار لنگرگاه را استخراج کنیم، می‌بینیم که ٢٠ فروند کشتی منتظر تخلیه هستند و وقتی کشتی حامل کالای اساسی و نهاده‌های دامی وارد کشور شده، اگر مطالباتش پرداخت شود، بار را تخلیه می‌کند و قطعا این توقف در تخلیه هم به نفع تاجر و واردکنندگان نیست.

وی با اشاره به افزایش سهم تهاتر واردات کالاهای اساسی با نفت اظهار داشت: تهاتر واردات با نفت یک روش تامین کالاهای اساسی است و با این روش دریافت و پرداخت مشمول تاخیر نمی‌شود و قیمت کالاهای اساسی کاهش پیدا می‌کند اما موضوع این است که همه واردکنندگان نمی‌توانند از تهاتر استفاده کنند و تمام تجار توانایی فروش نفت و تهاتری آن با کالای اساسی را ندارند.

قائم‌مقام معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی ادامه داد: تهاتر یک روش بسیار مطمئن در تامین کالا است که قبلاً هم نتیجه خوبی از این روش دیدیم، از این رو از دو ماه گذشته با مساعدت معاون اول رییس جمهوری و مجموع حاکمیت، روش تهاتر واردات کالای اساسی با تهاتر نفت دوباره به راه افتاد و سهم آن افزایش پیدا کرد و سفارشات افزایش یافت و پیگیر آن هستیم که سقفی که برای تهاتر مشخص شده، بیشتر شود و بالاتر برود.

