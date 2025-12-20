خبرگزاری کار ایران
برای واردات کالا در مقابل صادرات توسط وزارتخانه‌ها محدودیت ایجاد نشود

تعیین سهمیه ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود توسط وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر نهادها نباید اختلال ایجاد شود.

به گزارش ایلنا، تعیین سهمیه ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر نهادها، نباید در استفاده صادرکنندگان از این روش و در چارچوب واردات کالا‌های مجاز مورد تأیید نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی اختلال ایجاد کند.

در خصوص تعهدات صادراتی صادر کنندگان و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به استحضار میرساند، بر اساس جزء (ب) بند (۱۳) ذیل ماده (۱) آئین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی شماره ۱۷۰۶۲۳ ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) و اصلاحات بعدی آن روش واردات کالا در مقابل صادرات خود یکی از روش‌های بازگشت ارز بوده و چگونگی بهره مندی صادر کنندگان مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) آئین نامه مذکور از این روش نیز شرح داده شده است. از این رو در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط در خصوص تعیین سهمیه ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود اقدامی نموده‌اند این ضابطه نمی‌بایست در استفاده صادرکنندگان از این روش و در چارچوب واردات کالا‌های مجاز مورد تأیید نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی اختلال ایجاد کند..

تأکید می‌گردد اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی صرفاً گزارش آمار صادرات و عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات مأخوذه از وب سرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس اطلاعات ارسالی گمرک در بازه‌های زمانی مختلف و بنا به درخواست و مکاتبات مراجع قضایی و نهاد‌های ذی ربط تهیه و ارسال می‌نماید، لذا هرگونه بهره برداری و ضابطه گذاری و یا صدور بخشنامه بر اساس اطلاعات مزبور بنا به صلاحدید نهاد‌ها سازمان‌ها دستگاه‌های ذیربط بوده و بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال فهرست سهمیه‌های ارزی مازاد واردات در مقابل صادرات ندارد.

