معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری:
ایران تحت تحریمهای ظالمانه ۲۰۹ هواپیمای فعال دارد
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره تحریم های ظالمانه آمریکا علیه صنعت هوانوردی کشور از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: به رغم همه این تحریم ها، ناوگان هوایی ایران از ۲۰۹ هواپیمای فعال برخوردار است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا صانعی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در برنامه میز اقتصاد اظهار کرد: وضعیت ناوگان حملونقل هوایی کشور در حال حاضر با چالشهایی از جمله تحریم های ظالمانه آمریکا همراه است. اما در همین وضعیت در مجموع ۲۰۹ هواپیمای فعال در کشور داریم و اخیراً نیز تعدادی صندلی جدید به ظرفیت پروازی اضافه شده است که با وجود مشکلات موجود، سطح ایمنی پروازها در حد مطلوب و عملیاتی است و نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه «مسائل مربوط به نوسازی ناوگان و سرمایهگذاری در این بخش، تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای مالی قرار گرفته است» افزود: در حالی که در بسیاری از کشورها شرکتهای هواپیمایی چندملیتی با دسترسی به منابع مالی گسترده فعالیت میکنند، شرکتهای داخلی ما از چنین امکاناتی محروماند و همین امر توان رقابتی آنها را کاهش داده است.
صانعی یکی از مهمترین مزیتهای حملونقل هوایی را کاهش چشمگیر زمان سفر به ویژه در بخش حمل کالا عنوان کرد و گفت: هرچند هزینه پروازها بالاست، اما صرفهجویی در زمان میتواند تا حدی این هزینهها را جبران کند. با این حال، برای مسافران، به دلیل گرانی بلیتها، استفاده از پروازها چندان مطلوب نیست.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: برنامهریزیها نشان میدهد بیشترین توسعه در آینده در بخش کارگو و حملونقل بار خواهد بود و سیاستهای شرکتهای هواپیمایی نیز به سمت سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه حرکت کرده است. با وجود این، مشکلات مالی و محدودیتهای سرمایهگذاری همچنان مانع رشد سریع این بخش میشود.
وی از سوی دیگر، کیفیت خدمات هوایی را یکی از دغدغههای اصلی مسافران دانست و گفت: بسیاری از مسافران معتقدند هزینهای که برای پرواز پرداخت میکنند با کیفیت خدمات دریافتی تناسب ندارد. لذا وزارت راه و شهرسازی در قالب برنامه هفتم توسعه طرح رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی را آغاز کرده است تا کیفیت خدمات به سطح قابل قبول برسد. در این طرح، مسافران میتوانند با توجه به سطح خدمات، گزینههای مختلف را انتخاب کرده و متناسب با آن هزینه پرداخت کنند.
صانعی تصریح کرد: برخی شرکتهای هواپیمایی همچنان با تعداد محدودی هواپیما فعالیت میکنند و گردش مالی آنها ادامه دارد، در حالی که کیفیت خدماتشان با انتظارات عمومی فاصله دارد. هدف سیاستگذاران این است که با افزایش تعداد پروازها و ارتقای کیفیت خدمات، رضایت مسافران و بهرهوری اقتصادی در بخش هوایی کشور بهبود یابد.