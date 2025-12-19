قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن اعلام کرد؛
صرفهجویی ۱.۴ میلیارد دلاری سالانه در اقتصاد کشور با توسعه حملونقل ریلی
قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن به امکان صرفه جویی اقتصادی سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار با توسعه حملونقل ریلی اشاره کرد و از رشد ۱۸ درصدی آمادهبهکاری لکوموتیوها و افزایش ۱۱ درصدی جابهجایی بار و ۵ درصدی حملونقل مسافر در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توسعه حملونقل ریلی در کشور علاوه بر مزایای اجتماعی و زیستمحیطی، سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار صرفهجویی اقتصادی برای کشور به همراه دارد.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته راهآهن افزود: در این مدت حدود ۴.۲ میلیون تن بار و ۳۲ میلیون نفر مسافر توسط شبکه ریلی جابهجا شدند که این میزان نشاندهنده نقش مهم ریلی در کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات جادهای و کاهش آلایندگی هواست.
موسوی با بیان اینکه سهم حملونقل ریلی در مقایسه با جاده هنوز پایین است، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری رشد سهم ریلی انجام شده و تاکنون حدود ۹ درصد اهداف پیشبینیشده، محقق شده است. هرچند دستیابی به رشد ۳۰ درصدی در بخش بار دشوار است، اما با تکمیل زیرساختها و سرمایهگذاریهای مشترک، این هدف دستیافتنی خواهد بود.
قائممقام مدیرعامل راهآهن به مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری واگنهای مسافری و باری و بخشی از لکوموتیوها به بخش خصوصی موجب شد اعتماد میان دولت و سرمایهگذاران دوباره شکل گیرد. به طوریکه در یک سال گذشته آمادهبهکاری لوکوموتیوها ۱۸ درصد، جابهجایی بار ۱۱ درصد و حملونقل مسافر ۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: بیش از ۵۰ تفاهمنامه و ۷۷ قرارداد با شرکتهای خصوصی منعقد شده که سرمایهگذاری در بخش مسافری را رونق بخشیده است. هرچند نیاز واقعی کشور حدود ۵ هزار دستگاه واگن مسافری است، اما تاکنون تنها بخشی از این ظرفیت تأمین شده است.
موسوی همچنین به راهاندازی دوباره قطار ترن ست تهران–مشهد اشاره کرد و گفت: این قطار با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، مسیر تهران تا مشهد را طی میکند و مورد استقبال مردم قرار می گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه حملونقل ریلی به دلیل ایمنی، آسایش، قیمت مناسب و مزایای اجتماعی و زیستمحیطی، میتواند نقش کلیدی در آینده حملونقل کشور ایفا کند.