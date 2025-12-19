به گزارش ایلنا، میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور علاوه بر مزایای اجتماعی و زیست‌محیطی، سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور به همراه دارد.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته راه‌آهن افزود: در این مدت حدود ۴.۲ میلیون تن بار و ۳۲ میلیون نفر مسافر توسط شبکه ریلی جابه‌جا شدند که این میزان نشان‌دهنده نقش مهم ریلی در کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده‌ای و کاهش آلایندگی هواست.

موسوی با بیان اینکه سهم حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با جاده هنوز پایین است، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری رشد سهم ریلی انجام شده و تاکنون حدود ۹ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده، محقق شده است. هرچند دستیابی به رشد ۳۰ درصدی در بخش بار دشوار است، اما با تکمیل زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، این هدف دست‌یافتنی خواهد بود.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن به مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری واگن‌های مسافری و باری و بخشی از لکوموتیوها به بخش خصوصی موجب شد اعتماد میان دولت و سرمایه‌گذاران دوباره شکل گیرد. به طوریکه در یک سال گذشته آماده‌به‌کاری لوکوموتیوها ۱۸ درصد، جابه‌جایی بار ۱۱ درصد و حمل‌ونقل مسافر ۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بیش از ۵۰ تفاهم‌نامه و ۷۷ قرارداد با شرکت‌های خصوصی منعقد شده که سرمایه‌گذاری در بخش مسافری را رونق بخشیده است. هرچند نیاز واقعی کشور حدود ۵ هزار دستگاه واگن مسافری است، اما تاکنون تنها بخشی از این ظرفیت تأمین شده است.

موسوی همچنین به راه‌اندازی دوباره قطار ترن ست تهران–مشهد اشاره کرد و گفت: این قطار با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، مسیر تهران تا مشهد را طی می‌کند و مورد استقبال مردم قرار می گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی به دلیل ایمنی، آسایش، قیمت مناسب و مزایای اجتماعی و زیست‌محیطی، می‌تواند نقش کلیدی در آینده حمل‌ونقل کشور ایفا کند.

