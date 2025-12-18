خبرگزاری کار ایران
ضرورت شکل‌گیری شبکه پژوهشگران برای سیاست‌گذاری در فضای مجازی

ضرورت شکل‌گیری شبکه پژوهشگران برای سیاست‌گذاری در فضای مجازی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: پیچیدگی‌های فضای مجازی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه با مشارکت پژوهشگران و به‌صورت شبکه‌ای و میان‌رشته‌ای انجام شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت هفته پژوهش با جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های برتر کشور دیدار کرد.

در این دیدار که حجت الاسلام میثم غلامی رئیس پژوهشگاه فضای مجازی و دکتر جواد آزادی مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی و مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز حضور داشتند، موضوع زیست مجازی ایرانیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آقامیری طی سخنانی در این نشست با تشریح وضعیت فضای مجازی کشور گفت: برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در فضای مجازی به همراهی پژوهشگران در حوزه‌های مختلف به صورت شبکه ای نیاز داریم.

وی افزود: از تمامی پژوهشگران و اساتید این حوزه دعوت می‌کنیم تا مدل‌های مختلف پژوهشی و تحقیقی مدنظر خود را ارائه کنند؛ مرکز ملی فضای مجازی از طرح‌های پیشنهادی و مشورت‌های نخبگان کشور در جهت تحقق هرچه بهتر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی استقبال می‌کند.

در ادامه این نشست، اساتید دانشگاه‌های برتر کشور به اهمیت بهره‌مندی از نقش دانشگاه‌ها، استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، سیاست گذاری مبتنی بر داده، انجام پژوهش‌های تکمیلی همچون تمرکز بر استان‌ها و اقشار مختلف، ایجاد آزمایشگاه حکمرانی برای کمک به مقرره‌گذاری، آینده پژوهی، ایجاد کانون تفکر و … پرداخته و نظرات خود را بیان کردند.

