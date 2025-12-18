خبرگزاری کار ایران
ترکیب کالاها در تالار اول و دوم مرکز مبادله مشخص شد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: ترکیب کالاها در تالار اول و دوم مرکز مبادله مشخص شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی قمری وفا روز پنجشنبه در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: انجام هماهنگی‌های لازم برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید؛ آمادگی مجدد بانک مرکزی برای تامین نیازها در جهت افزایش تولید بویژه تولیدات ارزآور انجام شد.

وی ادامه داد: در جلسه مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای صمت و بهداشت، ترکیب کالاها در تالار یک و دو مرکز مبادله، مشخص و برای توسعه و برخورداری سریع‌تر شرکت‌ها از ‎ارز در تالار دوم توافق شد.

