با اجرای آیین نامه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی کارت سوخت حذف نمیشود
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور گفت: با اجرای آییننامه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، کارت سوخت حذف نمیشود.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: در آییننامهای که هیئت وزیران ابلاغ کرده یک سوئیچ سوخت با همکاری بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط ایجاد میشود که از طریق درگاههای پرداخت بانکی یارانه سوخت را در هنگام پرداخت بهای آن برای هر مالک خودرو محاسبه میکنند.
وی افزود: ولی همچنان امکان سوختگیری و محاسبه میزان لیتراژ با کارت سوخت انجام خواهد شد.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور خاطرنشان کرد: در واقع با اجرای آییننامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، کارت سوخت حذف نمیشود.
وی ادامه داد: ابتدا باید زیرساخت ها برای اجرای این آیین نامه فراهم شود و سپس به مرحله اجرای آزمایشی خواهد رسید.