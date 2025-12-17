پاکستان بهدنبال توافق نفتی با روسیه است
وزیر دارایی پاکستان اعلام کرد اسلامآباد و مسکو در حال مذاکره برای دستیابی به توافق بالقوه در بخش نفت هستند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، محمد اورنگزیب روز سهشنبه (۲۵ آذر) گفت: روسیه و پاکستان در حال مذاکره بر سر توافقی بالقوه در بخش نفت هستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره همکاری گستردهتر در زمینه اکتشاف، تولید و پالایش بین دو کشور تصریح کرد: همه این زمینهها نقاط قوت روسیه هستند و ما بسیار خوشحال میشویم اگر روسیه بر سر توافق در این بخش با پاکستان موافقت کند.
وزیر دارایی پاکستان تأکید کرد که این موضوع هماکنون از سوی وزارتخانههای انرژی دو طرف در حال بررسی است.
سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه هم در ماه نوامبر گفته بود: روسیه درباره ارتقای پالایشگاهی در پاکستان با شرکتهای روس در حال مذاکره است.
پاکستان در سالهای اخیر همکاری خود با روسیه را افزایش داده است؛ مسکو پس از تحریمهای غرب در پی تنشهای روسیه و اوکراین بهدنبال بازارهای جدید انرژی بوده و اسلامآباد هم برای کاهش هزینههای واردات تلاش کرده است.
پاکستان خرید نفت خام روسیه را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد.