آغاز زندگی ۶۸ هزار عروس و داماد در ۹ ماه ۱۴۰۴ با وام ازدواج بانک صادرات ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در این مدت ۶۸ هزار و ۳۱۸ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزشی بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

این بانک در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با پرداخت بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، زمینه بهره‌مندی ۳۸ هزار و ۶۳۰ عروس و داماد از این تسهیلات را فراهم کرده و نقش مؤثری در تسهیل آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان ایفا کرده است.

پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به‌عنوان مهم‌ترین بخش از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران، از دهه‌های گذشته در دستور کار این بانک قرار داشته و این تسهیلات پس از تکمیل پرونده متقاضیان واجد شرایط، به زوج‌های جوان اعطا می‌شود.

بانک صادرات ایران همچنین در راستای حمایت از بخش‌های مختلف جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای مالی خرد، از ابتدای سال جاری تا نیمه آذرماه بیش از ۱۴۴ هزار فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش ۳۱۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

