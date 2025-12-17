خبرگزاری کار ایران
سموم پرریسک از چرخه مصرف کشاورزی حذف می‌شود

رئیس سازمان حفظ نباتات با تأکید بر اینکه خط قرمز این سازمان منع استفاده از سموم پرخطر است، گفت: سیاست این سازمان، حرکت به سمت مصرف آفت‌کش‌های کم‌خطر، ایمن و استاندارد و حذف سموم پرریسک از چرخه مصرف کشاورزی است.

به گزارش ایلنا، مریم جلیلی‌مقدم گفت: برای مدیریت صحیح آفات در شرایط جدید اقلیمی، اجرای برنامه‌های آموزشی دقیق، هدفمند و کاربردی برای بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر تأثیر تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از آفات درجه دوم به آفات کلیدی تبدیل شده‌اند و این موضوع، بازنگری در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین با اشاره به برگزاری سومین مانور سراسری پایش واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی، افزود: این مانور در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای سلامت جامعه و امنیت غذایی، با هدف تشدید نظارت بر زنجیره توزیع و عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی و مقابله با عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز، به‌صورت همزمان در استان اصفهان و سراسر کشور در حال اجراست.

جلیلی‌مقدم با تأکید بر خط قرمز سازمان حفظ نباتات در منع استفاده از سموم پرخطر گفت: سیاست این سازمان، حرکت به سمت مصرف آفت‌کش‌های کم‌خطر، ایمن و استاندارد و حذف سموم پرریسک از چرخه مصرف کشاورزی است.

وی افزود: در قالب این مانور، اکیپ‌های نظارتی با محوریت مدیریت‌های حفظ نباتات استان‌ها و با مشارکت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و تشکل‌های مرتبط تشکیل شده‌اند و با انجام بازدید‌های میدانی، نسبت به شناسایی، توقیف و برخورد قانونی با آفت‌کش‌های ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ‌مصرف‌گذشته اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پایان با هشدار نسبت به احتمال ورود ملخ صحرایی، بر ضرورت آمادگی، هماهنگی و اجرای پیش‌دستانه برنامه‌های نظارتی و کنترلی تأکید کرد و گفت: هماهنگی لازم برای مقابله با این تهدید احتمالی از هم‌اکنون در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

