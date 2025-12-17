شرکت دولتی نفت ونزوئلا هدف حمله سایبری قرار گرفت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت نفت دولتی ونزوئلا (پدوسا) روز دوشنبه (۲۳ آذر) با اشاره به حمله سایبری به این مجموعه اعلام کرد که عملیات تولید و پالایش تحت تأثیر قرار نگرفته، در حالی که چهار منبع مدعی شدند سیستم‌های اداری از کار افتاده و تحویل محموله‌های نفتی متوقف شده است.

تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا در بالاترین سطح قرار دارد؛ در بحبوحه تجمع گسترده نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب، حمله‌ به قایق‌های قاچاق مواد مخدر و گفته‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر احتمال آغاز عملیات زمینی، دولت ونزوئلا می‌گوید واشنگتن به‌دنبال تغییر رژیم برای تصاحب ذخایر عظیم نفتی این کشور است.

گارد ساحلی آمریکا هفته گذشته یک نفتکش غول‌پیکر حامل حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت سنگین ونزوئلا را توقیف کرد.

پدوسا و وزارت نفت ونزوئلا، آمریکا را مسئول حمله سایبری اخیر دانستند و اعلام کردند این اقدام با همدستی خارجی‌ها و عناصر مخالف داخلی برای از بین بردن حق کشور در توسعه انرژی مستقل انجام شده است.

یک منبع پدوسا گفت: این شرکت روزها پیش یک حمله باج‌افزار را شناسایی کرده بود و نرم‌افزار آنتی‌ویروسی که برای رفع مشکل استفاده شد، کل سیستم اداری را تحت تأثیر قرار داد.

در حمله‌های باج‌افزاری، فایل‌های قربانی رمزگذاری یا رایانه قفل می‌شود و مهاجمان گاهی داده‌ها را سرقت و تهدید به افشای آن می‌کنند.

پدوسا بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این باره اعلام کرد که از این حمله نجات یافته است. منابع تأیید کردند آثار حمله همچنان ادامه دارد.

یکی از منابع گفت: هیچ تحویل محموله‌ای وجود ندارد، همه سیستم‌ها از کار افتاده‌اند، یک شناور فعال در معاملات نفتی ونزوئلا نیز تأیید کرد دستورعمل‌های بارگیری برای صادرات به حال تعلیق درآمده است.

تولید نفت، پالایش و توزیع داخلی تحت تأثیر قرار نگرفت، اما شرکت در راه‌اندازی دوباره سیستم‌های اداری شکست خورد و کارگران مجبور شدند سوابق عملیات را به‌صورت کتبی ثبت کنند، همچنین به کارکنان دستور داده شد از سیستم‌های شرکت جدا شوند و دسترسی کارگران غیرمستقیم به تأسیسات محدود شود.

توقیف هفته گذشته نفتکش حامل نفت ونزوئلا، نخستین رهگیری محموله‌های نفت این کشور از زمان تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۹ بود و نشانه‌ای از فشار فزاینده بر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلاست.

این اقدام صادرات نفت ونزوئلا را به‌شدت کاهش داد و کوبا هم تحت تأثیر قرار گرفت.

بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت از هفته گذشته در نفتکش‌های دیگر در آب‌های ونزوئلا مانده است. تنها نفتکش‌هایی که از سوی شورون آمریکا اجاره شده‌اند، طبق مجوز واشینگتن به حرکت خود به سمت آمریکا ادامه می‌دهند.

یک منبع پدوسا گفت: یک نفتکش چراغ خاموش و با خاموش کردن جهت‌یاب به مقصد آسیا حرکت کرده است، داده‌های رهگیری نشان داد نفتکش حامل نفتای روسیه و دست‌کم چهار ابرنفتکش نیز در روزهای اخیر مسیر خود را تغییر داده‌اند.

بر اساس داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، نفتکش «بولتاریس» با پرچم کشور «بنین» که حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفتای روسیه را حمل می‌کرد، بدون تخلیه به سمت اروپا بازگشته است.

مؤسسه «تنکر ترکرز» هم اعلام کرد چهار نفتکش غول‌پیکر در برنامه‌های پدوسا برای بارگیری نفت خام بودند، در روزهای اخیر چرخش مسیر داشته‌اند.

طبق آمار رسمی، تولید نفت خام ونزوئلا در ماه گذشته به‌طور میانگین یک میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه در روز بود، در حالی که داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد صادرات نفت به حدود روزانه ۹۵۲ هزار بشکه رسیده است.

