به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اخیرا اخباری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه افرادی که در گذشته پست مدیریتی داشتند و در حال حاضر دیگر صاحب صندلی در هیچ مقام و پست مدیریتی نیستند، همچنان در خانه‌های سازمانی سکونت دارند و برای تخلیه این خانه های سازمانی مقاومت می‌کنند، خانه هایی با متراژ بالا که آدرس آنها در منطقه یک تهران است.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مقاومت عده ای از مدیران دولت گذشته برای تحویل خانه های سازمانی اظهار داشت: مدیریت خانه های سازمانی بر عهده ادارات کل راه و شهرسازی است و افراد وقتی در خانه های سازمانی مستقر می شوند، قراردادی را برای مدت زمان سکونت منعقد می کنند که در این قرارداد بازه زمانی سکونت مشخص است.

وی تاکید کرد: در حال به روزرسانی قراردادهای خانه های سازمانی هستیم تا مشخص شود چه کسانی بیش از تاریخ قرارداد، سکونت دارند. افراد ساکن خانه های سازمانی باید پس از اتمام مدت زمان قرارداد، این واحد مسکونی را باید تخلیه کنند.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ادارات کل راه و شهرسازی در حال بررسی قراردادهای خانه سازمانی است، گفت: برای هر فرد ساکن خانه سازمانی که قرارداد سکونت آن به پایان رسیده و تخلیه نمی کند؛ احضاریه صادر و تخلیه در کمترین زمان انجام خواهد شد.

نبیان با اشاره به طرح ساماندهی خانه‌های سازمانی در سراسر کشور اظهار داشت: از خانه های سازمانی برای طرح خانه‌های استیجاری برای واجدان شرایط اعلام شده، استفاده خواهد شد. خانه‌های سازمانی چه خانه‌هایی که در زعفرانیه تهران و سایر محلات منطقه یک موجود است چه خانه های سازمانی در مناطق دیگر، به فروش می روند و درآمد حاصل از آن صرف خرید خانه‌ها و مجتمع‌های خانه‌های استیجاری برای زوج های جوان و سایر متقاضیان واجد شرایط خواهد شد.

