به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۴ آذر) دور تازه تحریم‌های جدیدی را علیه منافع نفت روسیه به تصویب رساند که بازرگانان مرتضی لاکانی و اعتماد ایوب را به‌دلیل کمک به مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب بر صادرات نفت خام که به تأمین مالی جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌کند، هدف قرار داد.

اتحادیه اروپا تاکنون ۱۹ بسته تحریمی را اعمال کرده است، اما مسکو توانسته خود را با بیشتر اقدام‌ها تطبیق دهد و همچنان میلیون‌ها بشکه نفت را به هند و چین با تخفیف می‌فروشد.

بسیاری از این محموله‌ها با استفاده از ناوگان سایه متشکل از نفتکش‌های فعال در خارج از صنعت دریایی غرب حمل می‌شود.

تازه‌ترین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا شهروندان این اتحادیه را از تجارت با شرکت‌ها و افراد فهرست‌شده منع می‌کند و دسترسی آنها به ارائه‌دهندگان حمل‌ونقل و بیمه را کاهش می‌دهد.

اتحادیه اروپا در مجموع بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ فرد و شرکت را فهرست کرده است.

شورای اتحادیه اروپا و مجله رسمی اتحادیه اروپا با اشاره به بازرگانان مرتبط با شرکت‌های روسنفت و لوک‌اویل و شرکت‌های کشتیرانی که مالک و مدیریت نفتکش‌ها هستند، اعلام کردند اتحادیه اروپا ۹ فرد و نهاد حامی ناوگان نفتکش‌های نفتی روسیه را هدف قرار داده است.

تحلیلگران انتظار دارند اتحادیه اروپا این هفته بیش از ۴۰ شناور دیگر در ناوگان سایه روسیه را به فهرست تحریم‌ها اضافه کند و مجموع آنها را به حدود ۶۰۰ کشتی برساند.

