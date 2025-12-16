خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرصت خرید ۴ خودروی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران تا ۳۰ آذرماه

فرصت خرید ۴ خودروی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران تا ۳۰ آذرماه
کد خبر : 1728813
لینک کوتاه کپی شد.

فرصت خرید ۴ خودروی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران تا روز یکشنبه ۳۰ آذرماه فراهم شد و مشتریان این بانک می‌توانند با وکالتی‌سازی غیرحضوری حساب خود به مبلغ 5 میلیارد ریال، در طرح جدید عرضه خودروهای وارداتی شرکت کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک می‌توانند از روز سه‌شنبه 25 آذرماه تا روز یکشنبه 30 آذرماه با مراجعه سامانه وکالتی بانک صادرات ایران به نشانی https://Vekalati.bsi.ir به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده 5 میلیارد ریال با انتخاب گزینه « خودروهای وارداتی»، حساب خود را برای طرح عرضه جدید خودروهای وارداتی وکالتی کنند.

متقاضیان 24 ساعت پس از وکالتی کردن حساب لغایت روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه 1404، می‌توانند به منظور ثبت‌نام و انتخاب اولویت خود از فهرست محصولات ارائه شده به سایت https://saleauto.ir مراجعه و مطابق با شرایط عمومی مندرج در سامانه، ثبت‌نام اولیه خود را انجام دهند.

برای وکالتی کردن حساب کلیک کنید

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری