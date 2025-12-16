فرصت خرید ۴ خودروی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران تا ۳۰ آذرماه

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک می‌توانند از روز سه‌شنبه 25 آذرماه تا روز یکشنبه 30 آذرماه با مراجعه سامانه وکالتی بانک صادرات ایران به نشانی https://Vekalati.bsi.ir به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده 5 میلیارد ریال با انتخاب گزینه « خودروهای وارداتی»، حساب خود را برای طرح عرضه جدید خودروهای وارداتی وکالتی کنند.

متقاضیان 24 ساعت پس از وکالتی کردن حساب لغایت روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه 1404، می‌توانند به منظور ثبت‌نام و انتخاب اولویت خود از فهرست محصولات ارائه شده به سایت https://saleauto.ir مراجعه و مطابق با شرایط عمومی مندرج در سامانه، ثبت‌نام اولیه خود را انجام دهند.

