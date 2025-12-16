خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

توقف ٢٠ فروند کشتی حامل کالای اساسی در لنگرگاه بندر امام / رتبه دوم ایران در خزر از نظر تعداد کشتی

توقف ٢٠ فروند کشتی حامل کالای اساسی در لنگرگاه بندر امام / رتبه دوم ایران در خزر از نظر تعداد کشتی
رییس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ۵ کشور در حاشیه خزر حضور دارند مجموعا بالغ بر ۵٠٠ فروند کشتی در خزر فعال بوده که میزان کشتی‌ها با پرچم بالغ بر ١٠۴ فروند است و با این میزان ناوگان رتبه دوم در خزر را داریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  سعید رسولی، رییس سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به سوال ایلنا درباره خواب کشتی‌های حامل کالای اساسی در بنادر کشور به ویژه بندر امام به دلیل مشکلات تامین ارز، اظهار داشت: بندر امام هاب واردات  غلات است و در حال حاضر ٢٠ فروند لنگرگاه این بندر وجود دارد  و البته این میزان ماندگاری طبیعی است. 

وی ادامه داد: طی روزهای گذشته وزیر کشاورزی از بندر امام بازدید داشت و خوشبختانه ورودی کالای اساسی در این بندر به  ۴ میلیون تن است. 

معاون‌ وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مشکل تامین ارز برای واردات طبیعی است اما هماهنگی‌های خوبی در دولت صورت گرفته و مسائل مربوط در این باره حل شده و تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام در حال انجام است. 

رییس سازمان بنادر و دریانوردی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره ناوگان ایرانی در این منطقه و میزان تجارت دریایی گفت: ۵ کشور در حاشیه خزر حضور دارند مجموعا بالغ بر ۵٠٠ فروند کشتی در خزر فعال است که میزان کشتی‌ها با پرچم بالغ بر ١٠۴ فروند است که با این میزان ناوگان رتبه دوم در خزر را داریم.

رسولی افزود: خوشبختانه از تعداد ناوگان حامل پرچم در ٢٠ کشور اول جهان قرار داریم.

