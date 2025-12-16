به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر دلایل توقف ٨ روزه کامیون‌های ایرانی در پایانه مرزی دوغارون برای ورود به خاک افغانستان در هر عبور اظهار داشت: پایانه دوغارون از پر ترددترین پایانه‌های مرزی کشور محسوب می‌شود، بطوریکه در ٨ ماه اول امسال ٢.۴ میلیون تن ترانزیت از پایانه انجام شد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تردد کامیون‌ها بدون توقف انجام شود باید میزان تردد در روز به ٢ هزار کامیون برسد اما در حال حاضر میزان تردد کامیون‌ها ١٢٠٠ دستگاه در روز است و با این میزان تردد یک هفته خواب کامیون صورت می‌گیرد اما برای تسهیل تردد کامیون ها بین دو کشور باید گیت های ورودی و خروجی مرز اصلاح شود و همچنین نواقصی در جاده های منتهی به مرز در هر دو کشور وجود دارد که باید این نواقص هم اصلاح شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری نشست طرفین برای اصلاح این موارد، گفت: در طرف ایران این نواقص در حال برطرف شدن است و ٨٠ درصد طرح جامع پایانه دوغارون را انجام دادیم و از دیگر اقدامات باید افزایش ساعات پایانه های مرزی انجام شود که در طرف ایران ساعت کار ٢۴ ساعتها شده است. ‌

وی افزود: با اجرای تمام این اقدامات در تلاش هستیم توقف کامیون در مرز دوغارون را به حداقل برسانیم.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره ارز مورد نیاز واردات اتوبوس و کامیون تاکید کرد: میزان ارز واردات هر اتوبوس و کامیون بر اساس برند آن متفاوت است اما ارز مورد نیاز برای واردات هر دستگاه اتوبوس چیزی حدود ١۵٠ تا ٢٠٠٠ دلار است که طبق قانون باید ٢ هزار دستگاه اتوبوس وارد کشور شود و تامین ارز آن جزو تکالیف بانک مرکزی و وزارت صمت است.

اکبری همچنین درباره میزان قاچاق سوخت و گازوییل از طریق حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: ۴٢ میلیون لیتر گازوییل روزانه حمل و نقل جاده‌ای است با سامانه‌های موجود ٩٨ درصد این میزان تردد و مصرف سوخت تحت پوشش نظارت ما است.

وی ادامه داد: با ۴ سامانه صحت بارنامه‌ها و پیمایش‌ها را کنترل می‌کنیم اما آنچه که در حمل و نقل ممکن است قاچاق باشد تردد با بارنامه های صوری است که این تخلف هم به حداقل رسیده و کمتر از یک درصد بوده‌است. البته بارنامه‌های صوری هم از سازمان راهداری تشخیص داده شده‌است.

انتهای پیام/