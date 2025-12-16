خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

دلایل خواب کامیون‌های ایرانی در مرز دوغارون / قاچاق سوخت نداریم

دلایل خواب کامیون‌های ایرانی در مرز دوغارون / قاچاق سوخت نداریم
کد خبر : 1728666
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پایانه دوغارون از پرترددترین پایانه‌های مرزی کشور محسوب می‌شود، بطوریکه در ٨ ماه اول امسال ٢.۴ میلیون تن ترانزیت از پایانه انجام شد. اگر بخواهیم تردد کامیون‌ها بدون توقف انجام شود باید میزان تردد در روز به ٢ هزار کامیون برسد اما در حال حاضر میزان تردد کامیون‌ها ١٢٠٠ دستگاه در روز است و با این میزان تردد یک هفته خواب کامیون صورت می‌گیرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی در  پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر دلایل توقف ٨ روزه کامیون‌های ایرانی در پایانه مرزی دوغارون برای ورود به خاک افغانستان در هر عبور اظهار داشت: پایانه دوغارون از پر ترددترین پایانه‌های مرزی کشور محسوب می‌شود، بطوریکه در ٨ ماه اول امسال ٢.۴ میلیون تن ترانزیت از پایانه انجام شد.

وی ادامه داد: اگر  بخواهیم تردد کامیون‌ها بدون توقف انجام شود باید میزان تردد در روز به ٢ هزار کامیون برسد اما در حال حاضر میزان تردد کامیون‌ها ١٢٠٠ دستگاه در روز است و با این میزان تردد یک هفته خواب کامیون صورت می‌گیرد اما برای تسهیل تردد کامیون ها بین دو کشور باید گیت های ورودی و خروجی مرز اصلاح شود و همچنین نواقصی در جاده های منتهی به مرز در هر دو کشور  وجود دارد که باید این نواقص هم اصلاح شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری نشست طرفین برای اصلاح این موارد، گفت: در طرف ایران این نواقص در حال برطرف شدن است و ٨٠ درصد طرح جامع  پایانه دوغارون را انجام دادیم و از دیگر اقدامات باید افزایش ساعات پایانه های مرزی انجام شود که در طرف ایران ساعت کار ٢۴ ساعتها شده است. ‌

وی افزود: با اجرای تمام این اقدامات در تلاش هستیم توقف کامیون در مرز دوغارون را به حداقل برسانیم. 

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره ارز مورد نیاز واردات اتوبوس و کامیون تاکید کرد: میزان ارز واردات هر اتوبوس و کامیون بر اساس برند آن متفاوت است اما ارز مورد نیاز برای واردات هر دستگاه اتوبوس چیزی حدود ١۵٠ تا ٢٠٠٠ دلار است که طبق قانون باید ٢ هزار دستگاه اتوبوس وارد کشور شود و تامین ارز آن جزو تکالیف بانک مرکزی و وزارت صمت است. 

اکبری همچنین درباره میزان قاچاق سوخت و گازوییل از طریق حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: ۴٢ میلیون لیتر گازوییل روزانه حمل و نقل جاده‌ای است با سامانه‌های موجود ٩٨ درصد این میزان تردد و مصرف سوخت تحت پوشش نظارت ما است. 

 وی ادامه داد:  با ۴ سامانه صحت بارنامه‌ها و پیمایش‌ها را کنترل می‌کنیم اما آنچه که در حمل و نقل ممکن است قاچاق باشد تردد با بارنامه های صوری است که این تخلف هم به حداقل رسیده و کمتر از یک درصد بوده‌است. البته بارنامه‌های صوری هم از سازمان راهداری تشخیص داده شده‌است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری