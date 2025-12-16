یک مقام مسئول تشریح کرد؛
جزییات احداث و بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی توسط پیمانکار چینی
مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی گفت: نیروگاه خورشیدی شمسآباد از جمله نخستین پروژههایی است که با قیمت مناسب و در بازه زمانی بسیار کوتاه، بهطوریکه حدود ۴ ماه، بهصورت صفر تا صد اجرا شده و اجرای پروژه توسط یک شرکت چینی بهعنوان پیمانکار فرعی صورت گرفته است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی شبنورد، درحاشیه بازدید خبرنگاران از نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد، از احداث و بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی شمسآباد در مجاورت شهرک صنعتی شمسآباد خبر داد و گفت: این نیروگاه با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمسآباد و کمک به رفع ناترازی برق استان تهران احداث شده است.
وی با اشاره به سرعت اجرای این پروژه اظهار داشت: نیروگاه خورشیدی شمسآباد از جمله نخستین پروژههایی است که با قیمت مناسب و در بازه زمانی بسیار کوتاه، بهطوریکه حدود ۴ ماه، بهصورت صفر تا صد اجرا شده است.
مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی با بیان اینکه تجهیزات این نیروگاه از خارج از کشور تأمین شده است، افزود: بخشی از تجهیزات از جمله استراکچرها توسط شرکت چینی که پیمانکار EPC پروژه بوده، تولید شده است. وی ادامه داد: این نیروگاه در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هکتار احداث شده و در مجموع حدود ۴۴ هزار پایه در آن اجرا شده است که بیش از ۷۵ درصد آنها بهصورت بتنی هستند؛ اجرای پایههای بتنی در نیروگاههای خورشیدی، با وجود افزایش زمان و هزینه اجرا، موجب افزایش پایداری سازه میشود.
شب نورد تصریح کرد: مشاور پروژه شرکت متعلق به بخش خصوصی بوده و نظارت بر اجرای کار نیز توسط همین شرکت انجام شده است؛ همچنین اجرای پروژه توسط یک شرکت چینی بهعنوان پیمانکار فرعی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه نیروگاه خورشیدی شمسآباد در دو بخش تعریف شده است؛ شمسآباد ۱ با ظرفیت ۶۳ مگاوات که به مرحله اتصال به شبکه و بهرهبرداری رسیده و شمسآباد ۲ با ظرفیت ۳۲ مگاوات که در فاصله سه تا چهار کیلومتری این سایت قرار دارد و هماکنون در مرحله پایهکوبی است؛ پیشبینی میشود این بخش نیز حداکثر تا دو ماه آینده وارد مدار شود.