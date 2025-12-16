به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی شب‌نورد، درحاشیه بازدید خبرنگاران از نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد، از احداث و بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی شمس‌آباد در مجاورت شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد و گفت: این نیروگاه با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک صنعتی شمس‌آباد و کمک به رفع ناترازی برق استان تهران احداث شده است.

وی با اشاره به سرعت اجرای این پروژه اظهار داشت: نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد از جمله نخستین پروژه‌هایی است که با قیمت مناسب و در بازه زمانی بسیار کوتاه، به‌طوری‌که حدود ۴ ماه، به‌صورت صفر تا صد اجرا شده است.

مدیرکل هماهنگی شبکه، سنجش و پایدارسازی تولید انرژی با بیان اینکه تجهیزات این نیروگاه از خارج از کشور تأمین شده است، افزود: بخشی از تجهیزات از جمله استراکچرها توسط شرکت چینی که پیمانکار EPC پروژه بوده، تولید شده است. وی ادامه داد: این نیروگاه در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هکتار احداث شده و در مجموع حدود ۴۴ هزار پایه در آن اجرا شده است که بیش از ۷۵ درصد آن‌ها به‌صورت بتنی هستند؛ اجرای پایه‌های بتنی در نیروگاه‌های خورشیدی، با وجود افزایش زمان و هزینه اجرا، موجب افزایش پایداری سازه می‌شود.

شب نورد تصریح کرد: مشاور پروژه شرکت متعلق به بخش خصوصی بوده و نظارت بر اجرای کار نیز توسط همین شرکت انجام شده است؛ همچنین اجرای پروژه توسط یک شرکت چینی به‌عنوان پیمانکار فرعی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد در دو بخش تعریف شده است؛ شمس‌آباد ۱ با ظرفیت ۶۳ مگاوات که به مرحله اتصال به شبکه و بهره‌برداری رسیده و شمس‌آباد ۲ با ظرفیت ۳۲ مگاوات که در فاصله سه تا چهار کیلومتری این سایت قرار دارد و هم‌اکنون در مرحله پایه‌کوبی است؛ پیش‌بینی می‌شود این بخش نیز حداکثر تا دو ماه آینده وارد مدار شود.

