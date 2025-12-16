به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امین ترفع، رییس امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل با بیان اینکه مسیرهای ترانزیتی ایران از بهترین و امن‌ترین مسیرهای حاضر در کشورهای منطقه برای ترانزیت است، اظهار داشت: در حوزه ترانزیت و حمل و نقل با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که چالش‌ها و شرایط هر روز شدت پیدا می‌کند. اما سیاستی که در وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده درباره موبیلیتی، به معنای دسترسی ارزان و روان و پرسرعت است که این عوامل در ترانزیت و انتخاب مسیر ترانزیتی از عوامل مهم محسوب می‌شود.

وی همچنین درباره کریدور زنگزور و حذف ایران از مسیر گفت: پس از فروپاشی شوروی، ایران همواره مسیر امن و ارزان برای جابه جایی و ترانزیت کالاهای آذربایجان به نخجوان بوده و با فرض ساخت مسیر ارتباط نخجوان و آذربایحان از طریق ارمنستان، مسیر ایران هنوز بهترین مسیر خواهد بود.

رییس امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با اولویت بر ترانزیت همزمان بایدهم توسعه زیرساخت‌ها و هم اولویت‌بندی‌ها بر اساس محدودیت منابع مالی در دستور کار داشته باشیم، ادامه داد: از سیاست‌های مهم ما در وزارت راه و شهرسازی راهبرد دیپلماسی حمل و نقل بوده و ما سیاست‌های ضدانزواگرایانه را در دستور کار قرار دادیم تا همچنان وابستگی به ترانزیت کالا و عبور بار از مسیر ایران حفظ شود.

ترفع همچنین درباره میزان تملک اراضی مسیر ساخت راه آهن رشت- آستارا تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کیلومتر از این مسیر ساخت راه آهن رشت – آستارا تملک شده و تلاش ما بر این است که از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی ساخت راه آهن مسیر را آغاز کنیم.

رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشازه مشکل رانندگان ایرانی در مرز ازبکستان اظهار داشت: مشکلاتی در این منطقه مرز با این کشور همسایه وجود دارد که تا یک ماه آینده این مشکلات برطرف خواهد شد.

ترفع درباره محدودیت‌های سوختی برای کامیون‌های ترانزیتی گفت: محدودیت‌هایی که از سال گذشته برای سوخت ناوگان عبوری از ایران، به ویژه مسیر ترکیه ایجاد شد، چالش‌هایی ایجاد کرد از این رو طی مذاکرات با طرف ترکیه به توافقاتی رسیدیم و محدودیت‌ها برای مسیر ایران به سمت اروپا و ترکیه برطرف شود.

وی همچنین با بیان اینکه بهترین رابطه تجاری در حوزه حمل و نقل را با کشور قزاقستان داریم، افزود: در حال حاضر، قزاقستان در حال سرمایه‌گذاری در بندرعباس برای ایجاد مرکز لجستیک است و ادامه این همکاری‌ها، کامیون‌های ایرانی بدون نیاز به اخذ پروانه در حال تردد در خاک این کشور هستند و اخیرا توانستیم قطارهای ایرانی را وارد خاک قزاقستان کنیم.

انتهای پیام/