فروش ایران خودرو آغاز شد + جزئیات

یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش و بر اساس اولویت‌بندی متقاضیان از امروز آغاز شد.

به گزارش ایلنا، یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در قالب طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش و بر اساس اولویت‌بندی متقاضیان از امروز (دوشنبه) آغاز شد.

مشمولان خرید محصولات ایران خودرو

در این مرحله، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت. طبق اعلام ایران‌خودرو، در این دوره ثبت‌نام نیازی به مسدودسازی حساب بانکی متقاضیان نیست.

مهلت ثبت نام در فروش ایران خودرو

مهلت ثبت درخواست در سامانه خرید به نشانی ikcosales.ir برای همه گروه‌ها از ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

فروش ایران خودرو آغاز شد + جزئیات

محصولات عرضه شده

در یازدهمین مرحله، خودرو‌های قابل عرضه شامل پژو۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU ۵ P سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶، سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU۷P، ری‌را اتوماتیک، هایما S۵ پرو، هایما S۷ پرو، هایما S۸ و هایما ۷X است.

متقاضیان باید در فرآیند ثبت‌نام، نوع فروش مورد نظر خود را انتخاب کنند. بر اساس این اطلاعیه، موعد تحویل خودرو در طرح فروش فوری حداکثر ۳۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد خواهد بود.

در روش پیش‌فروش نیز، زمان تحویل با توجه به نوع محصول انتخابی و اولویت کسب‌شده در فرآیند اولویت‌بندی تعیین می‌شود و حداقل چهار ماه پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد خواهد بود.

در طرح پیش‌فروش حداکثر ۵۰ درصد قیمت کارخانه فعلی در زمان ثبت‌نام اخذ شده و مابقی مبلغ در زمان تحویل خودرو و بر اساس قیمت روز شرکت محاسبه و دریافت خواهد شد.

زمان قرعه کشی محصولات ایران خودرو

اطلاع‌رسانی درباره زمان برگزاری مراسم اولویت‌بندی با حضور مراجع نظارتی پس از پایان مهلت ثبت درخواست خرید از طریق وب‌سایت ikcopress.ir انجام می‌شود و نتایج نهایی نیز از طریق سامانه فروش ایران‌خودرو در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

