۲۱ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی عقبیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فریبرز کریمایی در نشست خبری با اشاره به برنامه ریزی برنامه هفتم برای رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸ درصدی جی دی پی اظهار داشت: در سال پایه (۱۴۰۲) صادرات ۵۰ میلیارد دلار باید تا سال ۱۴۰۷ به ۱۴۱ میلیارد دلار برسد، یعنی باید ظرف ۵ سال ۹۱ میلیارد دلار صادرات جدید خلق کنیم.

وی افزود: رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد تعریف شده، بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۱۴۰۲؛ جی دی پی ۴۰۵ میلیارد دلار بوده و با رشد ۸ درصد باید به ۵۹۵ میلیارد دلار برسیم یعنی ۱۹۰ میلیارد دلار خلق جی دی پی کنیم.

قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه ۹۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باید با استراتژی توسعه صادرات همراه باشد، خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲؛ ۴۰۵ میلیارد دلار جی دی پی داشتیم که ۱۲ درصد غیرنفتی بوده سال ۱۴۰۷ باید این رقم به ۲۴ درصد برسد که نیاز به توجه خاص دارد.

وی ادامه داد: ما در این ۲ سال گذشته اگر می خواستیم طبق برنامه حرکت کنیم؛ باید ۷۵ میلیارد دلار صادرات می داشتیم اما اکنون این میزان ۳۲ میلیارد دلار است و اگر برق و گاز قطع نشود حداکثر به رقم ۵۴ میلیارد دلار می رسیم که ۲۱ میلیارد دلار عقب هستیم.

