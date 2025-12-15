وحید حاجی حتملو در گفتگو با ایلنا:
ادغام بانک آینده با بانک ملی فرصت تحول در عرصه بانکداری دیجیتال را فراهم میکند
یک کارشناس بانکی در خصوص ادغام بانک آینده با بانک ملی و تأثیر آن بر نظام بانکی و خدمات دیجیتال اظهار نظر کرد و آن را الگوی موفقی برای برخی اقدامات مشابه در آینذه نزدیک برشمرد.
وحید حاجی حتملو، کارشناس بانکی، در گفتگو با ایلنا در خصوص ادغام بانک آینده با بانک ملی اظهار کرد: ادغام بانک آینده در بانک ملی، فرصتهای قابل توجهی برای تحول دیجیتال در بانکداری ایران ایجاد میکند. با منابع مالی گستردهتر پس از ادغام، بانک ملی میتواند سرمایهگذاری بیشتری در فناوریهای نوین مانند پلتفرمهای بانکداری آنلاین، هوش مصنوعی و بلاکچین انجام دهد. این ادغام با آزادسازی منابع از عملیات زیانده بانک آینده، امکان تخصیص بودجه به توسعه خدمات دیجیتال را فراهم میکند و پوشش خدمات بانکی را از ۷۰ درصد فعلی به سطوح بالاتر خواهد رساند.
وی افزود: از دیدگاه توسعه بانکداری نوین، فرصتهایی مانند یکپارچهسازی سیستمهای پرداخت دیجیتال، گسترش فینتکها و ارائه خدمات مبتنی بر دادههای بزرگ به وجود میآید. بانک ملی میتواند از دادههای مشتریان ادغامشده برای شخصیسازی خدمات استفاده کند که این امر بهرهوری را افزایش و هزینههای تراکنشی را کاهش میدهد. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد چنین تحولاتی میتواند نرخ نفوذ بانکداری دیجیتال در ایران را تا ۱۵-۲۰ درصد در دو سال آینده افزایش دهد.
کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ادغام بانک آینده در بانک ملی شامل انتقال ۲۶۹ شعبه، بیش از ۳۱۰۰ نیروی انسانی و حدود ۲،۴۳۶ تریلیون ریال سپرده است. این فرآیند بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی و با تمرکز بر “گزیر” بانکهای ناتراز طراحی شده است. پیشبینیها نشان میدهد ادغام میتواند هزینههای عملیاتی را از طریق حذف شعب مازاد و یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی کاهش دهد و نسبت هزینه به درآمد را بهبود بخشد. مطالعات نشان میدهد که ادغام بانکهای زیانده در نهادهای قویتر میتواند هزینهها را ۲۰-۳۰ درصد کاهش دهد.
وی افزود: با انتقال به بانک ملی، امکان بهرهوری بالاتر از طریق اقتصاد مقیاس فراهم میشود که این امر بهرهوری را از سطوح پایین بانک آینده به استانداردهای بانک ملی ارتقا میدهد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که این ادغام ممکن است بیشتر شبیه انحلال بانک آینده باشد تا ادغام واقعی و ناترازیهای انباشته را منتقل کند. موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق و نظارت است و ممکن است نتایج مختلط داشته باشد.
الگویی برای اصلاح ساختار نظام بانکی
وی ادامه داد: ادغام بانک آینده در بانک ملی میتواند الگویی موفق برای اصلاح ساختار نظام بانکی ایران باشد، مشروط بر اجرای شفاف و مدیریت ریسکهای مرتبط. این اقدام نشاندهنده رویکردی سیستماتیک برای مقابله با ناترازیهای بانکی است و میتواند مدل برای بانکهای دیگر با مشکلات مشابه باشد. موفقیت در کاهش زیانها و افزایش ثبات، اعتماد سیاستگذاران را برای ادغامهای آینده جلب خواهد کرد.
حاجی حتملو در تایید این ادغام افزود: این الگو میتواند به کاهش تعداد بانکهای کوچک و زیانده منجر شود و تمرکز منابع را در نهادهای قویتر افزایش دهد. با نظارت دقیق بر ابهامات مالی و رسیدن ادغام به اهداف خود، میتواند پایهای برای اصلاحات گستردهتر مانند کاهش تورم بانکی و افزایش رقابت فراهم کند.