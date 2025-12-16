ایلنا بررسی کرد؛
کم آبی ادامه دارد/ خشکسالی فروکش نکرده است
تا تاریخ ۲۲ آذر ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این رقم در مقایسه با ۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون متر مکعب ورودی در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۳۱ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وضعیت بارندگی و ذخایر سدهای کشور، کاهش قابل توجهی در ورودی آب به سدها و حجم ذخایر آبی نسبت به سال گذشته مشاهده میشود.
این روند نگرانکننده، وضعیت بحرانی منابع آبی کشور را بیش از پیش آشکار میکند.
کاهش ۳۱ درصدی ورودی آب به سدها
تا تاریخ ۲۲ آذر ماه، تنها ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این رقم در مقایسه با ۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون متر مکعب ورودی در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۳۱ درصدی را نشان میدهد.
همچنین، حجم آب موجود در سدها به ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به ۲۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون متر مکعب سال گذشته، ۲۶ درصد کمتر است.
میزان پرشدگی سدهای کشور نیز تنها ۳۲ درصد گزارش شده است.
تداوم وضعیت بحرانی سدهای تهران و البرز
بررسی سدهای تأمینکننده آب تهران و البرز نیز نشاندهنده کاهش چشمگیر ذخایر آبی است.
سد امیرکبیر با ۷ میلیون متر مکعب موجودی و ۴ درصد پرشدگی، ۸۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.
سد لار نیز با ۷ میلیون متر مکعب ذخیره و تنها ۱ درصد پرشدگی، ۵۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
سدهای لتیان-ماملو و طالقان نیز به ترتیب ۵۶ درصد و ۴۶ درصد کاهش ذخایر آبی داشتهاند.
۲۲ سد مهم کشور همچنان در وضعیت قرمز
رصد سدهای مهم کشور بیانگر تداوم وضعیت بحرانی در اکثر مناطق است. در حال حاضر، ۲۲ سد مهم کشور در وضعیت قرمز به سر میبرند که نشاندهنده وخامت اوضاع منابع آبی است.
کاهش ۵۰ درصدی بارندگی در اکثر استانها
ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور تا ۲۱ آذر معادل ۲۲.۸ میلیمتر بوده است. این رقم در مقایسه با میانگین بلندمدت (۵۱.۲ میلیمتر) و سال گذشته (۳۵.۴ میلیمتر) کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
بررسی استانها نیز حاکی از آن است که اکثر مناطق کشور با کاهش بیش از ۵۰ درصدی بارندگی نسبت به مدت مشابه درازمدت مواجه شدهاند. تنها استانهای آذربایجان غربی و ایلام به ترتیب با افزایش یک درصدی و ۴۴ درصدی بارش، وضعیت بهتری داشتهاند.
میانگین بارش دریافتی کشور تا ۲۱ آذر تنها ۲۰ میلیمتر بوده، در حالی که بر اساس شرایط متعارف، این رقم باید بیش از ۵۱ میلیمتر باشد. بسیاری از مخازن سدهای کشور نیز در ترازهای پایین قرار دارند و ظرفیت قابلتوجهی برای آبگیری وجود دارد.
عقبماندگی ۷۶ درصدی بارش در تهران
در استان تهران، تا تاریخ ۲۱ آذر، تنها ۱۵ میلیمتر بارش ثبت شده است که در مقایسه با میزان مورد انتظار (۶۲ میلیمتر)، نشاندهنده عقبماندگی ۷۶ درصدی است. این وضعیت در کنار افزایش مصرف، خشکی زمین و کاهش بارشهای اخیر، شرایط بحرانی آب در این منطقه را تشدید کرده است.
با وجود بارشهای اخیر کارشناسان هشدار میدهند که کشور هنوز از شرایط خشکسالی عبور نکرده است.
وضعیت کنونی ذخایر آبی و کاهش بارندگیها، زنگ خطری جدی برای مدیریت منابع آب در کشور است. با توجه به تداوم شرایط خشکسالی و کاهش چشمگیر بارشها، ضروری است اقدامات فوری و مؤثری برای مقابله با این بحران انجام شود تا از تشدید مشکلات آتی جلوگیری شود.