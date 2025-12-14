بر اساس صورتهای مالی ۱۴۰۳ بانک کشاورزی اعلام شد:
شتاب تحول دیجیتال در بانک کشاورزی؛ رشد پایدار خدمات الکترونیک و تحقق ۱۰۰درصدی تراکنشهای موفق شتابی
بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ بانک کشاورزی نشان میدهد این بانک با تمرکز بر توسعه فناوریهای نوین، ارتقای امنیت و گسترش خدمات غیرحضوری، گامهای مؤثری در مسیر تحول دیجیتال و بهبود تجربه مشتریان برداشته و به شاخصهای قابل توجهی در حوزه بانکداری الکترونیک دست یافته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ این بانک، تعداد کاربران همراهبانک، اینترنتبانک و سامانه «باران» با رشدی معنادار همراه بوده و همزمان، تعداد ابزارهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شامل پایانههای فروش، کیوسکها و درگاههای پرداخت افزایش یافته است. این روند توسعهای، با رشد تعداد و حجم تراکنشهای شتابی و ثبت عملکرد ۱۰۰ درصدی تراکنشهای موفق شتابی، جایگاه بانک کشاورزی را در شبکه پرداخت کشور تقویت کرده است.
بر اساس این گزارش، در حوزه خدمات کارت، بانک کشاورزی موفق به ثبت رشد ۱۰ درصدی در صدور کارتهای هدیه شده که بیانگر افزایش استقبال مشتریان و تنوعبخشی به خدمات نوین بانکی است.
همچنین، اقدامات عملیاتی و اجرایی حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳، نقش کلیدی در ارتقای امنیت و پایداری سامانهها داشته است؛ انجام یکهزار و ۲۷۷ مورد ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری، ایجاد فرآیند CI/CD در چرخه توسعه نرمافزار، راهاندازی نسل پنجم مرکز عملیات امنیت (SOC) مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه زیرساختهای HSM و Vault، از جمله مهمترین اقدامات این حوزه به شمار میرود.
این گزارش می افزاید: در بخش خدمات غیرحضوری، توسعه احراز هویت و افتتاح حساب بدون نیاز به مراجعه حضوری، توسعه سامانه «آسان» برای ثبت و پیگیری غیرحضوری تسهیلات همراه با امضای الکترونیک، اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک و فعالسازی خدماتی نظیر سفته الکترونیک، چکاد و پیچک، گامی مهم در تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی بوده است. همچنین، سامانههای چک الکترونیک (چابک) و سفته الکترونیک با بهرهگیری از امضای دیجیتال هویتا و نماد (هامون) بهطور کامل عملیاتی شدهاند.
شایان ذکر است، اجرای طرح «کارت هوشمند همراه بانکی (کهربا)» با هدف توسعه تراکنشهای حضوری بدون کارت و مدیریت و تأمین زیرساختهای شبکه و سختافزار کلیه سامانههای بانکی، از دیگر محورهای کلیدی عملکرد بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ است؛ عملکردی که نشان از حرکت هدفمند این بانک به سوی بانکداری هوشمند، امن و مشتریمحور دارد.