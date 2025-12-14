به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در نشستی برخط، فرصت های همکاری فنی و علمی در حوزه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران برای ۱۶ شرکت فعال در حوزه انرژی و تجدیدپذیرها در محل رایزنی اقتصادی تجاری اسپانیا در تهران تشریح شد و اینگوگیل کازارس آرماندا، رایزن اقتصادی و تجاری اسپانیا در تهران، به اهمیت بالای جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و پتانسیل چشمگیر انرژی بادی و خورشیدی، همچنین برنامه های گسترده ایران برای توسعه تجدیدپذیرها اشاره کرد و افزود: همکاری در این حوزه به صورت مستقیم تحت تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا و اروپا نیست ولی مشکلات تبادلات مالی و پوشش های بیمه ای و ... ممکن است دشواری هایی برای تعاملات ایجاد کند، اما همچنان برای تامین برخی تجهیزات، انتقال خدمات فنی و مهندسی، آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی زمینه های همکاری وجود دارد.

ساتکین، مشاور وزیر نیرو هم در ادامه به تفصیل پتانسیل قابل احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی در مناطق مختلف ایران، همچنین به اقدامات و برنامه های کشور در این حوزه در سطح استانهای مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: تامین برخی تجهیزات، همکاریهای آموزشی، علمی و فنی از زمینه هایی است که برای مشارکت با طرف های ایرانی به شرکت های اسپانیایی از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده است.

مهدی تفضلی، رئیس گروه توسعه همکاریهای بین المللی ساتبا نیز در این نشست به نقش و جایگاه ساتبا در پیشبرد برنامه ها و نقشه راه ملی توسعه انرژی های تجدیدپذیر اشاره و پیشران ها و مدلهای سرمایه گذاری طراحی شده در ساتبا را با برای شرکت های اسپانیایی تشریح کرد.

وی، همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال تجربیات در زمینه یکپارچه سازی انرژی‌های تجدیدپذیرها در شبکه برق، همچنین تأمین تجهیزات و خدمات مهندسی به خصوص در حوزه هایی نظیر نیروگاه های خورشیدی، حرارتی و اینورترهای هوشمند را از حوزه های همکاری های مشترک دانست.

با توجه به گزارشات آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، اسپانیا با ظرفیت منصوبه ۳۵ گیگاوات خورشیدی، ۳۰ گیگاوات بادی و ۲۰ گیگاوات برقابی، ۶۵ درصد برق خود را منابع متنوع تجدیدپذیر تامین می کند، این کشور به شبکه سراسری برق اروپا متصل است و محل استقرار بسیاری از شرکت های پیشرو در حوزه برق و انرژی به خصوص انرژی بادی است.

اسپانیا در آپریل ۲۰۲۵ یک رویداد قطع سراسری شبکه برق را تجربه کرد که برخی آن را مرتبط با بارگذاری بیش‌ از حد برق خورشیدی در شبکه دانسته و آشنایی با ابعاد فنی آن می تواند برای بسیاری کشورها که در حال توسعه سریع انرژی های تجدیدپذیر هستند آموزنده باشد.

