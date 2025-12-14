برنامه امارات برای افزایش صادرات الانجی
وزیر انرژی امارات اعلام کرد این کشور افزون بر تأمین تقاضای داخلی، صادرات گاز طبیعی مایع شده (الانجی) را هم افزایش خواهد داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سهیل المزروعی در حاشیه همایش هفته مالی ابوظبی گفت: امارات نهتنها قصد دارد تقاضای داخلی برای الانجی را تأمین کند، بلکه صادرات خود را هم افزایش خواهد داد.
وی تأکید کرد با سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، در این باره که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی از سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی پیشی گرفته، همنظر است.
وزیر انرژی امارات بیان کرد: ما نهتنها قصد داریم تقاضای داخلی خود را برآورده کنیم، بلکه صادرات الانجی خود را هم افزایش میدهیم و بنده با وزیر قطر موافقم که تقاضا بسیار بیشتر از پروژههایی خواهد بود که شاهد آنها هستیم.
الکعبی هم با اشاره به افزایش نیازهای انرژی ناشی از هوش مصنوعی گفت: تقاضای جهانی گاز همچنان قوی خواهد ماند و پیشبینی کرد تقاضای الانجی تا سال ۲۰۳۵ به سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن برسد.
بازوی سرمایهگذاری بینالمللی شرکت ملی نفت ابوظبی امارات (ایکسآرجی XRG) هم ژوئن امسال از برنامه خود برای ایجاد تجارتی در حوزه گاز و الانجی با ظرفیت سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن تا سال ۲۰۳۵ میلادی خبر داد.