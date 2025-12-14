به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق در مراسم امضای قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان با بیان اینکه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش ریلی خدمت بزرگی به مردم است، اظهار داشت: به خوبی می‌دانیم کن بازگشت سرمایه در بخش ریلی به زودی انجام نمی‌شود و متاسفانه سالها کم‌توجهی و دشواری در این مسیر داشتیم اما در حال احیا و ورود به مسیری هستیم که توسعه را به رقم می‌زد.

وی ادامه داد: امروز چهارمین نشست را با بخش خصوصی در مدتی کوتاه برگزار می‌کنیم و یک کار تیمی و اراده محکم و باور جدی به توان بخش خصوصی منجر به این هم افزایی شده و قطعا آینده روشن تری در انتظار صنعت ریلی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به غیر از موضوع زیرساخت مهمترین گلوگاه توسعه ریلی کمبود لوکوموتیو و کاهش ضریب آماده به کاری این ناوگان بوده، گفت: آماده به کاری لوکوموتیو به زیر ۵٠ درصد رسیده و این کاهش بی سابقه است و باید با هم افزایی حداکثری از بحران خارج می‌شدیم و در مسیر توسعه قدم های بلند تری برمی داشتیم. از این رو مهمترین شاخص این بود که متوجه شویم دچار بحران شدیم و علت این بحران چیست و دریافتیم که در سالهای گذشته بخش خصوصی را نادیده گرفتیم که نتیجه آن بحران ناوگان لکوموتیو بوده است.

صادق تاکید کرد: هر چند سرعت این قطار در حال حرکت کاهش یافته اما متوقف نشده و اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت در حال انجام است. فرصت تصمیم گیری در مدت زمان طولانی را نداشتیم و اقداماتی انجام شد که خوشبختانه نتایج آن را می‌بینیم که این اقدامات تامین مالی فوری در حوزه لوکوموتیو بود. همچنین توانستیم پرداخت مطالبات مالکان لوکوموتیو را انجام دهیم .

صادق با بیان اینکه تعرفه ها در بخش ریلی به مراتب از جاده ای عقب‌تر است، گفت: یارانه بسیار زیادی به باک‌های خودرو می دهیم که قابل مقایسه با جابه جایی بار و مسافر در حوزه ریل نیست . در حوزه ریلی باید سفارشاتی داده می شد که این اقدام به جز اعتماد و حمایت به بخش خصوصی انجام نمی‌شد و توانستیم این انحصارطلبی در این حوزه را شکستیم

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باور داریم در ماه های آینده شاهد اثرات تصاعدی توجه به ترانزیت ریلی خواهیم بود، ادامه داد: اتصال شهرودگاهی به بندر خشک آپرین و در واقع اتصال معنادار صنعت هوایی به صنعت ریلی اتصال است که این جریان به تقویت ترانزیت در کشور کمک می کند .

وی افزود: همچنین شاهد پیشرفت در مذاکرات دیپلماسی حمل و نقل با کشورهای همسایه هستیم و این گفتمان شروع شده و اثرات آن با افزایش عبور بار چین، روسیه ، ازبکستان، افغانستان و قزاقستان از مسیر ایران و رونق ترانزیت ریلی، آثار دیدیم .

انتهای پیام/