اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با ایلنا در مورد نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در بازار شب یلدا، گفت: اتاق اصناف، نظارت بر بازار در اقلام محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی را بر عهده دارد؛ اما این به این معنی نیست که وزارتخانه‌های مربوطه از خودشان سلب مسئولیت کنند.

فتحی افزود: طبیعتا بخش بازرسی وزارتخانه‌‎ها به همراه سازمان تعزیرات حکومتی نیز در بازار حضور دارند. این بخش‌ها گشت‌های مشترک هم دارند مخصوصاً در ایامی از سال که ما پیک مصرف را داریم و احتمال تخلف بیشتر است، بنابراین این سازمان‌ها در این ایام به صورت گشت‌های مشترک به صورت میدانی حضور پیدا می‌کنند.

تعادل بین عرضه و تقاضا در دستور کار وزارت کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اتاق اصناف وظیفه اصلی نظارت بر قیمت کالاها بر عهده دارد، گفت: اتاق اصناف در شبکه‌های مویرگی حضور پیدا می‌کند و قیمت کالاها در بازار را کنترل، رصد و پایش می‌کند.

فتحی با اشاره به نقش این وزارتخانه در تنظیم بازار شب یلدا، گفت: ما سعی می‌کنیم از طریق عرضه بیشتر کالا، تعادل بین عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم. اگر این تعادل به وجود آمد، مطمئن باشید که کالا در قیمت حد معمول خودش خواهد بود.

متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: البته این اقدامات به این معنا نیست که تخلفی در بازار وجود نخواهد داشت. بالاخره در هر صنفی و هر زمانی احتمال تخلف هم وجود دارد که همکاران بازرسی ما آنها را کنترل می‌کنند و بازدیدهای میدانی دارند.

فتحی افزود: تعداد پرونده‌هایی که هر روز توسط همکاران بازرسی وزارتخانه تاکنون تشکیل شده و می‌شود، مبین این نکته است که برای این تخلفات، پرونده‌های تعزیراتی تشکیل و به سازمان تعزیرات برای رسیدگی ارائه می‌شود.

وقفه در تخصیص ارز روغن

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا در تامین روغن در بازار کمبود به وجود آمد؟» گفت: وقفه‌ای در روند تخصیص ارز روغن به وجود آمد که برای جبران آن با تخصیص خوبی که در حوزه ارز انجام شد، این مشکل در حال حاضر برطرف شده است.

فتحی افزود: تعدادی از واردکنندگان مطالباتی را داشتند که از سال گذشته باقی مانده بود. در تخصیص جدیدی که معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی انجام داد خوشبختانه مقدار مناسبی ارز برای تامین روغن اختصاص یافته که قسمتی از بدهی واردکنندگان را پوشش داد.

به گفته وی، هم شرکت بازرگانی دولتی و هم واردکنندگان به موضوع واردات دانه روغنی و روغن ورود کردند. البته ذخیره مناسبی از روغن در شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد و در حال عرضه به بازار است. در این فرایند، روغن خام تبدیل به روغن‌های خوراکی می‌شود به اضافه اینکه خود بخش خصوصی هم از طریق واردات دانه‌های روغنی ازجمله دانه سویا آن را به کشور می‌آورد تا بتوانیم روغن مورد نیاز را در کشور تامین کنیم.

