دولت در بنزین سوپر رادیکال عمل کرد/ امکان افزایش تولید بنزین را نداریم

عباس کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی سه‌نرخی شدن بنزین اظهار داشت: این برنامه هیچ تاثیری در کاهش مصرف و قاچاق ندارد، چون نرخ افزایش زیادی نداشته است. تنها تاثیر این برنامه این است که تاحدی بودجه دولت را برای پرداخت حقوق و دستمزد پایان سال تامین و به این طریق هزینه جاری خود را ترمیم می‌کند اما تورم هم در پی خواهد داشت.

وی اجرای بنزین سه‌نرخی را روش صحیحی ندانست و افزود: روش درست این است که بنزین به قیمت واقعی نزدیک شود، ضمن اینکه دولت نباید در این حیطه ورود کند، درواقع قیمت‌گذاری باید به دست بخش خصوصی اجرایی شود، به عبارت دیگر بخش خصوصی در تجارت انرژی حاکم شود که اکنون این همت در دولت دیده نمی‌شود.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه دولت در حوزه بنزین سوپر نیز بسیار رادیکال عمل کرده است، گفت: نمی‌شود هم بنزین ۱۵۰۰ تومانی و هم ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داشته باشیم، چطور می‌خواهیم جلوی تقلب را بگیریم؟

وی با بیان اینکه تفاوت نرخ همیشه عدم شفافیت را در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در سال‌های آتی بتدریج دو نرخ ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی حذف شود. نرخ ۵ هزار تومان هم اکنون چون ۱۰ درصد خرید از ۵۰ هزار تومان نرخ پالایشگاه برای هر لیتر است، قطعا در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت.

کاظمی درباره تاثیر اجرای مصوبه جدید بنزین بر قاچاق گفت: قیمت بنزین همچنان غیرواقعی است اکنون بنزین را در ایران با قیمت ۵ هزار تومان هم حساب کنیم این نرخ در کویته پاکستان هر لیتر ۱۰۰ هزار تومان است، با این نرخ نمی‌توان اختلاف با همسایگان را بالانس کرد.

وی با بیان اینکه مصرف همچنان روند صعودی خود را طی خواهد کرد، گفت: برای پاسخگویی به افزایش تقاضا نیز امکان افزایش تولید نداریم زیرا منابع کافی وجود ندارد، تمام درآمد حاصل سوبسید داده می‌شود به حدی که نمی‌توان امیدوار بود که در سال‌های آتی تولید افزایش یابد.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: بهترین راهکار این است که دولت بتدریج از تجارت انرژی خارج و این حوزه را بدست بخش خصوصی بسپارد، یعنی مکانیزم بازار اجرا شود زیرا دولت ملاحظات اجتماعی دارد و توان این کار را ندارد.

وی با بیان اینکه تامین و توزیع بنزین به دست بخش خصوصی سپرده شود، یادآور شد: با اجرای برنامه بازار و در یک برنامه ۲۰ ساله اوضاع سوخت متعادل خواهد شد.

