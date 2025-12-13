واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی آزاد شد
گمرک ایران اعلام کرد: امکان واردات کالاهای اساسی به جز گندم به صورت بدون انتقال ارز از گمرکات استانهای مرزی فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به گمرکات استانهای مرزی اعلام کرد: بر اساس تصویبنامه یکم آذر امسال هیأت وزیران، امکان واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استانهای مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و ... فراهم شده است.