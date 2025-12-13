به گزارش ایلنا، فریدون یاسمی درباره آغار عرضه بنزین سه نرخی در جایگاههای عرضه سوخت اظهار داشت: اکنون خوشبختانه وضعیت عادی است و هیچگونه مشکل خاصی نداریم.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت اصلاح قیمت در کارت اضطراری سوخت صورت گرفته که با همراهی خوب مردم انجام شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تهران گفت: زمان آغاز طرح مجاری عرضه در حد ۲ تا ۵ دقیقه متوقف شدند تا با برنامه جدید تغذیه شوند، اکنون تمامی جایگاه‌ها به حالت عادی بنزین عرضه می کنند.

وی تاکید کرد: از امروز فقط سهیمیه خودروهای وارداتی حذف می شود و سهمیه ۶۰ لیتری (۱۵۰۰تومان) و ۱۰۰ لیتر (۳ هزار تومان) دیگر خودروها پابرجا است و به روال عادی سوخت مورد نیاز را دریافت می‌کنند.

یاسمی بیان کرد: بر اساس مصوبه دولت و تائید مجلس؛ به متقاضیانی که بیشتر از سهمیه ۱۶۰ لیتر؛ بنزین نیاز داشته باشد؛ به نرخ ۵ هزار تومان عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: چندخودروئی‌ها یک ماه فرصت دارند خوداظهاری داشته باشند یکی از خودروها با نرخ ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان سوخت دریافت می‌کند و سوخت مابقی خودروهای تحت ماللکیت با نرخ ۵ هزار تومان است، خودروهای دولتی با نرخ ۵ هزار تومان و خودروهای اینترنتی و عمومی مانند روال عادی است، مالکین این خودروها باید در سامانه وزارت کشور ثبت نام کنند اگر بنزین ۵ هزار تومانی دریافت کرده باشند مجددا مابه‌التفاوت به آنها پرداخت خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تهران خاطرنشان کرد: ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم با نرخ اول و دوم سوخت مورد نیاز را دریافت خواهند کرد و چندخودروئی ها و خودروهای وراداتی و کسانی که بیش از سهمیه نیاز دارند سوخت را با نرخ جدید دریافت خواهند کرد.

وی میزان مصرف بنزین استان تهران را ۲۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرد.

