عضو کمیسیون عمران در گفتوگو با ایلنا:
خرید برنج ایرانی برای مردم آرزو شده/ دولت بگوید ارز کالای اساسی را کجا خرج کرده؟
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ٨ تا ١٠ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد تا کالای اساسی با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد و در خرید این کالاها به مشکلی برنخورند، اما امروز دولت باید پاسخگو باشد این ٨ تا ١٠ میلیارد دلارها کجا خرج شدهاست
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل انباشت و توقف ٢۵ فروند کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام و کمبود این کالا در بازار و سفره مردم، اظهار داشت: واقعیت کشور این است که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، افزایش نرخ دلار و نرخ تورم لحظهای شده و به دنبال این وضعیت قیمت برنج، گوشت و مرغ مورد مصرف مردم بسیار افزایش یافتهاست و امروز مردم توان خرید گوشت هر کیلو ١میلیون و ١٠٠ هزار تومان را ندارند و این وضعیت نشان میدهد که دولت و این اقتصادی برنامهای برای این شرایط ندارد.
وی ادامه داد: دولت به جای حواشی سیم کارت سفید و سیاه و مسابقات دو و ماراتن کیش به این موضوعات مهم معیشت مردم بپردازد. بله به طور قطع هنجارهای کشور باید رعایت شود اما برخی از افراد ناکارآمد نزدیک به دولت و جریانات سیاسی نزدیک به دولت، در شرایط حساس این حواشی را ایجاد میکنند. در حالی که امنیت غذایی مردم به خطر افتاده، این حواشی ایجاد شده و حتما در آینده با تشدید شرایط فعلی حواشی دیگری هم ایجاد میکنند.
این عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه دعوا امروز سفره مردم است، گفت: دعوای امروز با دولت بر سر عدم تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است و دعوای امروز با دولت سوﯨ مدیریت در نحوه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی است.
یوسفی افزود: ٨ تا ١٠ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد تا کالای اساسی با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد و در خرید این کالاها به مشکلی برنخورند اما امروز دولت باید پاسخگو باشد این ٨ تا ١٠ میلیارد دلارها کجا خرج شدهاست که کالای اساسی امروز حتی اگر با قیمت دلار بازار آزاد هم وارد شده باشد، این قیمتهای فعلی در بازار باز هم توجیه ندارد و از میزان خرید مردم هم این وضعیت ناکارآمدی مشخص است.
وی با تاکید کرد: قیمت نهایی برنج وارداتی اگر با ارز آزاد هم وارد شود باید کمتر از ۵٠ هزار تومان باشد اما امروز برنج وارداتی با هر کیلو بیش از ١۵٠ هزار تومان به دست مردم میرسد و خرید برنج داخلی که برای ایرانیها آرزو شدهاست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: انتظار داریم که در این شرایط برای کنترل شرایط موجود، استیضاحها در دستور کار قرار گیرد و اعضای تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند. امروز تیم اقتصادی دولت بیشتر علاقهمند به طرح مسائل حاشیهای است. در حالی که تیم اقتصادی دولت مدعی بود اگر بر سر کار نیاید وضعیت اقتصادی بسیار بد میشود میخواهم بگویم مگر بدتر از این هم میتوان باشد؟
وی تاکید کرد: در شرایط بحرانی واردات نهادههای دامی، دامداران به ناچار دام مولد خود را ذبح میکنند و این روند، شرایط خطرناکی از آینده به تصویر میکشد .
یوسفی گفت: اینکه کشور امروز با مسأله کمبود ارز مواجه شده موضوعی جدا از این است که همین ١٠ میلیارد دلار اختصاص یافته با واردات کالاهای اساسی کجا خرج شده است که کالای اساسی امروز با دلار یارانهای به دست مردم نمیرسد. مشخص است که در نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی نظارت کافی انجام نشده است و تمام دولت متوجه مسائل حاشیهای خط سیاه و خط سفید عدهای شده است و از مسائل مهم و ضروری مردم غافل ماندهاند.