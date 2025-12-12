افزایش ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی/ خاموشی نگرانکننده در زمستان نداریم
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه پیشبینی میشود به زودی ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی در کشور افزوده و بخشی از ناترازیهای برق جبران شود،گفت: خاموشی نگرانکننده در زمستان نداریم.
به گزارش ایلنا، «مصطفی رجبیمشهدی» در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه برق شهرستان ملایر گفت: موضوع مهم فصل تابستان است که البته برای کاهش ناترازی ها در این فصل تدابیر مختلفی پیشبینی شده است.
وی بیان کرد: در همین راستا ۱۰۰ دستگاه پست توزیع برق، ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط انتقال و فوق توزیع و ۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر توسعه شبکههای توزیع در دست اجراست.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه شرایط تامین برق زمستان امسال نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری یافته است، ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده و افزایش ظرفیتهای تولید و توزیع، شرایط پایدارسازی شبکه برق در زمستان جاری نسبت به سال گذشته که با خاموشیهای متعدد در بخشهای خانگی و صنعتی مواجه بودیم، بهطور محسوسی بهتر شده است.
رجبی مشهدی افزود: اگرچه اوضاع مطلوبتر است اما همچنان صرفهجویی و مدیریت مصرف برق توسط تمامی مشترکان، بهویژه در ساعات اوج بار، ضروری است، همکاری مردم کمک میکند تا این فصل را به آرامی و بدون مشکل عمده پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به ذخایر سوخت و آمادگی نیروگاهها، تاکید کرد: جای نگرانی وجود ندارد و شبکه با ثبات بیشتری نسبت به گذشته به کار خود ادامه خواهد داد، مشروط بر آنکه همه در مصرف انرژی دقت لازم را داشته باشیم.
معاون وزیر نیرو با اشاره به بهرهبرداری فاز اول پست توزیع برق شهرک صنعتی امام رضا(ع) به زودی، تاکید کرد: شرکت توانیر از این پروژه حمایت مالی خواهد کرد تا برق پایدار به ویژه به کارخانههای فروسیلیس منطقه برسد.
رجبی مشهدی ادامه داد: احداث نیروگاه خورشیدی شوشاب ملایر نیز در دستور کار قرار دارد و فرآیند انتخاب سرمایهگذار و اجرای آن با سرعت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه برق منطقه ملایر به پایداری مطلوب خواهد رسید، تصریح کرد: مشکلات استان در حوزه تولید و انتقال برق به زودی حل میشود و روستاهای با شبکه فرسوده و جمعیت زیاد در اولویت هستند و با همکاری مجلس، مسیر توسعه برقرسانی ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر گازوئیل برای تولید برق در فصل زمستان، از مشترکان خواست تا با مصرف بهینه، در عبور از پیک سرمای سال همکاری کنند.
رجبیمشهدی با اشاره به عملکرد شهرستان ملایر در نوسازی شبکه برق، بیان کرد: در حالیکه میانگین تبدیل سیم و کابل در کشور سال گذشته ۶۵ درصد بود، ملایر نیز با نزدیک شدن به ۸۰ درصد جزو شهرستانهای برتر محسوب میشود.
وی با اشاره به برخورد با مصارف غیرمجاز از جمله استخراج رمزارزها،گفت: با ایجاد بازدارندگی بیشتر و همکاری مجلس، برای کاهش اینگونه مصارف تلاش میشود، همچنین اجرای طرح ملی سبا (سفیران بهینهسازی انرژی) و نصب کنتورهای هوشمند با جدیت دنبال خواهد شد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.