به گزارش ایلنا، حبیب جمشیدی اظهار کرد: همچنین در راستای بهسازی و توسعه ظرفیت ماشین‌آلات، طی هشت‌ماهه سپری شده از سال جاری ۷۶۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری بازسازی و راه‌اندازی شده است.

وی همچنین از اجرای عملیات احداث، تکمیل و بهسازی ۱۵۵ باب راهدارخانه، آشیانه‌ ماشین‌آلات و انبارهای شن و نمک در سطح محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران افزود: در حال حاضر، ۱۱ هزار و ۹۹۲ دستگاه ماشین‌آلات و ۱۲ هزار راهدار در قالب شبکه‌ای متشکل از ۷۶۲ راهدارخانه بین‌راهی و ۴۵۵ راهدارخانه مرکزی، عملیات نگهداری و خدمات‌رسانی جاده‌ای را بر عهده دارند.

جمشیدی با اشاره به اجرای طرح «واکنش سریع» در حوزه راهداری، بیان کرد: در قالب این طرح، بیش از ۲۶ میلیون و ۱۳۲ هزار عملیات میدانی اجرا شده و مجموع فعالیت‌های روزانه راهداری نیز به حدود سه میلیون و ۷۷۸ هزار مورد رسیده است.

وی ادامه داد: با فعالیت ۱۴۰۳ گشت‌ راهداری و ترابری، از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از ۳۲۴ هزار مأموریت انجام شده است.

انتهای پیام/