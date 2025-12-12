خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برفروبی ۶۸ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور

برفروبی ۶۸ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور
کد خبر : 1726419
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای عملیات برفروبی ۶۸ هزار کیلومتر در جاده‌های برف‌گیر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، حبیب جمشیدی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و بارش برف و باران در ۲۲ استان کشور، گفت: طی سه روز اخیر با استفاده از ۷۲ هزار تُن مصالح، عملیات راهداری زمستانی و بازگشایی محورها انجام شده است. 

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی راهداران در پاکسازی و بازگشایی جاده‌های برف‌گیر، بیان‌داشت: در بازه زمانی یادشده، پنج‌هزار و ۲۵۰ نفر - روز عملیات راهداری با استفاده از هفت‌هزار و ۴۳۰ دستگاه - روز فعالیت انواع ماشین‌آلات راهداری انجام شده است. 

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری از آمادگی و آماده‌باش کامل راهداران و ماشین‌آلات راهداری برای اجرای طرح راهداری زمستانی در گردنه‌ها و محورهای برف‌گیر جاده‌ای خبر داد. 

جمشیدی، رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری برای ترددهای زمستانی را ضروری خواند و تاکید کرد: رانندگان هنگام عبور از جاده‌های برفی، خودرو خود را به زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی مجهز کنند. 

وی، آگاهی از وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ۱۴۱ را زمینه‌ساز سفرهای ایمن و به دور از مخاطره هموطنان دانست و افزود: کاربران جاده‌ای در هنگام بارش‌ها حتی‌الامکان از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و با همراه داشتن تجهیزات زمستانی و رعایت سرعت مجاز، سفری ایمن و بدون سوانح و تصادفات جاده‌ای را تجربه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری