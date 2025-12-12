بدهی خارجی ایران ۲.۵ درصد کم شد

به گزارش ایلنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه اعلام کرد که مجموع بدهی این کشورها در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش یافته است. بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ به ۸.۹ تریلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.

در حالی که مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه طی سال ۲۰۲۴ رشد داشته، بدهی خارجی ایران در همین سال ۲.۵ درصد کاهش یافته است. بدهی خارجی ایران که در سال ۲۰۲۳ حدود ۹ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار بود، طبق محاسبات بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۲۴۷ میلیون دلاری به ۹ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار رسیده است.

با وجود تحریم‌های غیرقانونی غرب، ایران طی سال‌های اخیر نه‌تنها بدهی خارجی خود را افزایش نداده، بلکه توانسته است آن را کاهش دهد؛ به‌طوری‌که این رقم از حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نزدیک ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

در مقایسه با مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه، میزان بدهی خارجی ایران بسیار کم است؛ به عبارتی، بدهی خارجی ایران چیزی حدود یک‌هزارم از کل بدهی ۸.۹ تریلیون دلاری این کشورها را تشکیل می‌دهد.

طبق گزارش بانک جهانی، بدهی بلندمدت ایران در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بوده که ۶۵ میلیون دلار کمتر از سال قبل است. بدهی کوتاه‌مدت نیز نسبت به سال ۲۰۲۳ تغییری نداشته و در سطح ۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار ثابت مانده است.

صندوق بین‌المللی پول در اوت ۲۰۲۱ امکان دسترسی ایران به اعتبارات ویژه SDR را فراهم کرد و ایران از این محل بیش از ۶ میلیارد دلار منابع ارزی دریافت کرد. مجموع اعتبارات ایران از صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل، ۱۸۲ میلیون دلار کاهش دارد.

بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته میلادی ۱۴ میلیون دلار بهره بدهی‌های خود را پرداخت کرده است.

انتهای پیام/