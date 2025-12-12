خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک جهانی اعلام کرد:

بدهی خارجی ایران ۲.۵ درصد کم شد

بدهی خارجی ایران ۲.۵ درصد کم شد
کد خبر : 1726418
لینک کوتاه کپی شد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۴ خبر داد و کل بدهی خارجی ایران در این سال را ۹ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه اعلام کرد که مجموع بدهی این کشورها در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش یافته است. بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ به ۸.۹ تریلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. 

در حالی که مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه طی سال ۲۰۲۴ رشد داشته، بدهی خارجی ایران در همین سال ۲.۵ درصد کاهش یافته است. بدهی خارجی ایران که در سال ۲۰۲۳ حدود ۹ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار بود، طبق محاسبات بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۲۴۷ میلیون دلاری به ۹ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار رسیده است. 

با وجود تحریم‌های غیرقانونی غرب، ایران طی سال‌های اخیر نه‌تنها بدهی خارجی خود را افزایش نداده، بلکه توانسته است آن را کاهش دهد؛ به‌طوری‌که این رقم از حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نزدیک ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. 

در مقایسه با مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه، میزان بدهی خارجی ایران بسیار کم است؛ به عبارتی، بدهی خارجی ایران چیزی حدود یک‌هزارم از کل بدهی ۸.۹ تریلیون دلاری این کشورها را تشکیل می‌دهد. 

طبق گزارش بانک جهانی، بدهی بلندمدت ایران در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بوده که ۶۵ میلیون دلار کمتر از سال قبل است. بدهی کوتاه‌مدت نیز نسبت به سال ۲۰۲۳ تغییری نداشته و در سطح ۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار ثابت مانده است. 

صندوق بین‌المللی پول در اوت ۲۰۲۱ امکان دسترسی ایران به اعتبارات ویژه SDR را فراهم کرد و ایران از این محل بیش از ۶ میلیارد دلار منابع ارزی دریافت کرد. مجموع اعتبارات ایران از صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل، ۱۸۲ میلیون دلار کاهش دارد. 

بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته میلادی ۱۴ میلیون دلار بهره بدهی‌های خود را پرداخت کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری