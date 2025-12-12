خبرگزاری کار ایران
ایلنا گزارش می‌دهد:

٢۵ کشتی حامل کالای اساسی معطل ارز بر روی آب

در حال حاضر در بندر امام خمینی (ره) ٢۵ کشتی حامل کالای اساسی منتظر ترخیص هستند که گفته می‌شود علت اصلی این معطلی اختلالات در تامین ارز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از دلایل کمبود کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، موضوع کمبود ارز برای تخصیص به واردات این کالاهای حیاتی کشور است.

یکی از دلایل علایم اختلال در تامین ارز  برای واردات کالاهای اساسی، طولانی شدن روند ترخیص در گمرک و معطلی کشتی‌های حامل این اقلام بر روی آب در اسکله و لنگرگاه است. 

طبق اطلاعات رسیده به ایلنا در بندر امام خمینی(ره) که هاب واردات کالاهای اساسی به کشور محسوب می‌شود؛ در حال حاضر ٢۵ کشتی حامل کالاهای اساسی در اسکله و لنگرگاه معطل ترخیص هستند که عوامل مختلفی در این تاخیر در ترخیص دخیل است که مهمترین آن مشکلات تامین ارز است. 

در حال حاضر در بار متعلق به بخش خصوصی در اسکله ٢ کشتی حامل ذرت با تناژ ١٣۶.٣٩٧ تن و در لنگرگاه ١۴ کشتی حامل ذرت با تناژ بیش از یک میلیون تن، همچنین ٢ کشتی حامل بار کنجاله به وزن ١٢٧.٩۶٣ تن، دانه روغنی یک کشتی در اسکله به وزن ٧٠.١٧٧ تن و در لنگرگاه ٣ کشتی به وزن ١٨۶.۵٩٠ تن، دو کشتی حامل بار گندم در اسکله با وزن ٧٣.٣٠٠ تن و یک کشتی در لنگرگاه حامل با شکر به وزن ٧۵.۵٠٠ معطل ترخیص هستند که گفته می‌شود عمده علت این معطلی تامین ارز است. 

بنابراین در مجموع ٢۵ کشتی با وزن ١.۶٨٢.۴٩٠ تن کالای اساسی بر روی آب مانده‌اند. 

