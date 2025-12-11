قانون جهش تولید دانشبنیان نیازمند ترویج، صیانت و اجرای دقیق است
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور با ارائه گزارشی از عملکرد مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان گفت:« با وجود افزایش تعامل صنعت و دانشگاه، هنوز چرخه اجرای این قانون کامل نشده و برای اثربخشی آن، به آگاهیبخشی گسترده، فرهنگسازی و صیانت از منابع نیاز است.»
به گزارش ایلنا، حسین افشین در چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاههای سطح یک کشور که امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴در دانشگاه تهران برگزار شد، با تشریح عملکرد دو ماده کلیدی قانون جهش تولید دانشبنیان گفت:«ماده ۱۱ این قانون به شرکتهای بزرگ اجازه میدهد در دانشگاهها و مراکز پژوهشی سرمایهگذاری کنند و از مشوقهای مالیاتی بهره ببرند. بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۳، سه شرکت بزرگ در چهار دانشگاه مجموعا ۵۵۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام دادهاند که معادل حدود نیم همت است.»
او با بیاناینکه در سال ۱۴۰۴ نیز پنج طرح از چهار سرمایهگذار تایید شده و ارزش سرمایهگذاری به ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است، افزود:«دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، صنعتی شیراز و علوم پزشکی شیراز از پیشتازان این حوزه بودهاند.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید گفت: «در این بخش ۵۸ دانشگاه مشارکت داشتند و ۱۷۰ طرح با ارزش مصوب ۳۲۷ میلیارد تومان تایید شد. با وجود افزایش تعداد طرحها، رقم سرمایهگذاری همچنان کوچک است و نشان میدهد پروژهها عمدتاً کوچکمقیاس بودهاند.»
افشین با بیان اینکه فرآیند بررسی طرحها تسهیل شده است، افزود:«در گذشته بررسیها چند ماه طول میکشید اما اکنون بیشترین زمان بررسی تا تایید فقط ۳۶ روز است و قصد داریم این زمان را باز هم کاهش دهیم.»
او کمبود آگاهی درباره قانون، ضعف در عرضه و ضعف در تقاضا را سه چالش اصلی اجرای قانون تاکید کرد و افزود:«در بسیاری از دانشگاهها و حتی شرکتهای بزرگ، آشنایی با ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان ناکافی است و نیازمند یک موج بزرگ ترویج و فرهنگسازی هستیم.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور با انتقاد از مقاومت دستگاههای دولتی در برابر نوآوری گفت: «فناوری یعنی شفافیت و رقابت، و همین باعث میشود برخی دستگاهها در برابر تغییر مقاومت کنند. اما توسعه کشور زمانی رقم میخورد که منافع بخشی و دستگاهی را به نفع منافع ملی کنار بگذاریم.»
او با اشاره به مواد ۴ و ۵ قانون جهش تولید دانشبنیان گفت:«دانشگاهها میتوانند پژوهشها و پایاننامههای خود را حتی به صورت رایگان در اختیار صنعت قرار دهند یا روی آنها سرمایهگذاری کنند. این انعطاف قانونی، نشانه بلوغ و نگاه توسعهای است و باید مورد استفاده قرار گیرد.»
افشین با بیان اینکه اعتبار مالیاتی در واقع سرمایهگذاری دولت برای آینده است، افزود:«شرکتهای دانشبنیان در یک دهه از هزار به ده هزار شرکت رسیدهاند اما حجم بودجه حمایتی افزایش نیافته و توزیع این منابع به چالش تبدیل شده است.»
او خطاب به روسای دانشگاهها گفت:« شما در خط مقدم اجرای این قانون هستید. اگر دانشگاهها قانون را دقیق بشناسند، از منابع مالی صیانت کنند و سیاستگذاری را به سمت کارآفرینی سوق دهند، ایران میتواند در منطقه به جایگاه نخست برسد. آیندهسازی نیازمند اجرای دقیق و جسورانه این قانون است.»