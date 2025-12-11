به گزارش ایلنا به نقل از مرکز مبادله ایران، برمبنای دستورالعمل و با عنایت به شیوه نامه و آگهی هفتمین مرحله پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی ، متقاضیان می توانند جهت شرکت در این پیش فروش در سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir ثبت سفارش کنند.

دارایی موضوع پیش فروش

براساس این مستندات تمام ‌سکه، نیم سکه و ربع‌ سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاریخ ضرب سال ۱۳۸۶ در سامانه معاملات مرکز مبادله ایران پیش فروش می‌شود.

هفتمین مرحله طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آذر‌ماه سال جاری برگزار می‌شود. علاقمندان به شرکت این پیش فروش، می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۲۲ آذر‌ماه، لغایت ساعت ۲۳ روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذرماه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش و کارمزد پیش خرید را واریز کنند؛ کارمزد پیش خرید معادل یک در هزار(۰,۱ درصد) ارزش سفارش است.

۵ فروردین ۱۴۰۵ شروع تحویل

برندگان این پیش فروش می توانند از روز 5 فروردین ماه 1405 جهت تحویل سکه خود به شعب انتخابی بانک ملی ایران مراجعه و اقدام به دریافت سکه کنند.

زمان ثبت سفارش

مرحله هفتم طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران در روز سه‌شنبه ۲۵ آذر‌ماه سال جاری برگزار می‌شود؛ بازه زمانی ثبت سفارش انواع سکه ها از ساعت ۸ لغایت ۱۶ همین روز است.

زمان اعلام نتایج نیز پس از پایان جلسه پیش فروش در حساب کاربری متقاضی در سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران قابل مشاهده است.

مشخصات پیش فروش

کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام شمسی می‌توانند در پیش فروش تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی بانک مرکزی شرکت کنند.

سقف پیش خرید

شایان ذکر است، هر فرد با یک کد ملی می‌تواند در مجموع ۱۵ قطعه سکه پیش‌ خرید کند که این تعداد شامل ۳ سکه تمام، ۵ نیم سکه و ۷ ربع‌سکه است.

لازم به ذکر است، مجموع سفارشات در این مرحله حداکثر ۱۵ قطعه و مجموع سفارشات تخصیص یافته در پیش فروش های برگزار شده شهریور، مهر، آبان و آذرماه 1404 برای هر کاربر نباید از ۱۵ قطعه بیشتر باشد.

روش قیمت گذاری

روش هفتمین پیش فروش به صورت حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت_زمان انجام می‌شود.

واریز وجه

متقاضی پیش ‌خرید موظف است پیش از ارسال سفارش در سامانه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش پیش‌خرید به انضمام کارمزد معامله را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در کیف پول الکترونیکی خود تأمین کند. پس از ثبت سفارش پیش‌خرید، وجه مذکور در کیف پول الکترونیکی متقاضی خرید تا پایان جلسه پیش‌فروش مسدود می‌شود. در صورت انجام معامله وجه واریز شده از کیف پول الکترونیکی کسر و در غیر این صورت در کیف پول متقاضی در دسترس خواهد بود.

تحویل فیزیکی

شعب منتخب بانک ملی ایران محل تحویل فیزیکی سکه های پیش فروش است؛ این شعب توسط متقاضی پیش‌‌خرید در زمان ثبت سفارش در سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir انتخاب می‌شود.

متقاضی خرید سکه طلا می‌تواند از روز شروع تحویل و حداکثر تا ۲۱ روز کاری، به شعبه منتخب خود مراجعه و سکه طلای خریداری‌ شده را دریافت کند.

متقاضی موظف است در هنگام دریافت سکه طلای خریداری شده از شعبه انتخاب شده در سامانه، تا ۷ روز کاری از زمان شروع تحویل به‌ ازای هر قطعه مسکوک طلا مبلغ ۳۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه تحویل به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

در صورتی‌ که متقاضی در مهلت مشمول هزینه انبارداری (۸ تا ۲۱ روز کاری از زمان شروع تحویل) جهت دریافت سکه طلای خریداری شده به شعبه انتخاب شده در سامانه مراجعه کند، باید علاوه بر هزینه تحویل، به‌ازای هر قطعه مسکوک طلا مبلغ ۵۰ هزار تومان به‌صورت روزانه به‌عنوان هزینه انبارداری به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

انصراف از پیش خرید

شایان ذکر است، متقاضیان از تاریخ هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ تا حداکثر ۱۰ روز کاری پیش از سررسید(27 اسفندماه 1404)، می‌توانند از پیش خرید اعلام انصراف کنند. در صورت ثبت درخواست انصراف از پیش‌ خرید در سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبلغ ثبت ‌سفارش پس از کسر هزینه‌ کارمزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری عودت داده می‌شود.

انفساخ معامله

در صورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت ۲۱ روز کاری از زمان شروع تحویل به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه، معامله منفسخ شده(خود به خود خاتمه یافته) و وجه سفارش پس از کسر کارمزد مرکز مبادله و سایر هزینه های عملیاتی به کیف پول الکترونیکی متقاضی خرید عودت داده می‌شود.

ارکان پیش فروش

بانک مرکزی عرضه کننده انواع سکه طلای طرح پیش فروش مذکور است و از طریق سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران این پیش فروش صورت می‌گیرد.بانک ملی ایران نیز به عنوان عامل تسویه فیزیکی در این طرح معرفی شده است.

