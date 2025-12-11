به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، اصغر جهانی بهنمیری رئیس واحد محیط زیست شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: نشست تخصصی کاربری‌های شیلاتی دریاچه‌های پشت سدهای کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و کیفیت آب با حضور نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، تجربیات مختلف مطالعاتی و اجرایی در موضوعات پتانسیل یابی آبزی پروری در دریاچه سدها، نقش تعادل اکوسیستمی در نگهداشت کیفیت آب دریاچه‌های پشت سدها، ضوابط و دستورالعمل‌های معرفی گونه‌های غیربومی، سطح تروفی و پتانسیل تولید طبیعی دریاچه پشت سدها و تصفیه بیولوژیک در داخل مخازن سدها با هدف بهبود کیفیت آب ارائه شد.

جهانی خاطرنشان کرد: در پایان این نشست مقرر شد ضمن تداوم نشست‌های تخصصی، همچنین دستورالعمل‌های کاربردی و عملیاتی حاصل از تحقیقات و مطالعات صورت گرفته به صورت مشترک توسط نمایندگان سازمان‌های ذیربط تدوین شود.

