خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترانزیت کالا از مرزهای زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید

ترانزیت کالا از مرزهای زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
کد خبر : 1726072
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از افزایش ترانزیت جاده‌ای کالا به ۱۰ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۰۶ تُن خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، ترانزیت جاده‌ای کالا از مرزهای زمینی کشور به ۱۰ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۰۶ تُن رسیده و این حجم از ترانزیت کالا از طریق بیش از ۴۹۶ هزار سفر ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی کالا جابه‌جا شده است.

وی بیان کرد: در همین بازه زمانی، مدت، بیش از هشت میلیون و ۸۲۴ هزار تُن کالای صادراتی با انجام ۳۷۰ هزار و ۳۰۹ سفر و افزون بر یک میلیون و ۶۸۶ هزار تُن کالای ورودی با انجام ۷۶ هزار و ۶۶۶ سفر ناوگان حمل‌ونقل کالا جابه‌جا شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و تجارت با کشورهای همسایه، تأکید کرد: حجم صادرات کالا از مرزهای زمینی کشورمان، گویای توانمندی‌های شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی برای گسترش تعاملات اقتصادی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری