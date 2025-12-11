معاون وزیر صمت در گفتوگو با ایلنا:
دسترسی سخت صنایع به مواد اولیه/ فعالیت کارخانهها به ظرفیتهای محدودتری رسید
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دشواری دسترسی صنایع به مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل کاهش تولید زنجیره های بالادستی و تحریمها، گفت: این موارد باعث شده که ظرفیتهای قابل ملاحظهای از عملکرد بنگاهها خالی بماند و آنها با ظرفیت محدودتری اقدام به تولید کنند.
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایلنا با اشاره به چالشهای صنایع، گفت: صنایع در حال حاضر با چندین چالش مواجه هستند. از جمله اصلیترین چالشها عدم تامین به موقع و به اندازه انرژی اعم از برق، گاز و نفتگاز و سایر انرژیهایی است که صنایع برای فرایند تولید نیاز دارند که در دسترس آنها به اندازه کافی و همیشگی باشد تا پایداری تولید را فراهم کند.
عدم دسترسی صنایع به تسهیلات سرمایه در گردش
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دومین چالش صنایع، گفت: عدم دسترسی صنایع به تسهیلات با قیمت مناسب و در دسترس و به هنگام دومین چالشی است که صنایع با آن مواجه هستند.
شیخ افزود: افزایش هزینههای صنایع در سال جاری به دلیل افزایش دستمزد کارگران که البته به حق بوده و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و انتقال برق تا قیمتهای چند برابری انرژی و همچنین سایر خدمات از جمله خدمات لجستیکی، باعث شد تا نیاز صنایع به سرمایه در گردش بسیار زیاد شود.
به گفته وی، این افزایش هزینههای صنایع در حالی اتفاق افتاده که آنها امکان دریافت سرمایه در گردش را با قیمت مناسب و به هنگام و به موقع ندارند.
تولید به ظرفیت محدودی رسید
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین مواد اولیه را از دیگر چالشهای صنایع عنوان کرد و گفت: تامین مواد اولیه صنایع با مشکلاتی مواجه شده است. یکی از دلایل عمده این موضوع به کاهش فعالیت شرکتهای بالادستی از جمله پتروشیمیها و فولادیها برمیگردد که باعث شده دستیابی صنایع به منابع سخت و دشوار شود، هزینههای آنها افزایش پیدا کرده و همچنین عدم تأمین به هنگام ارز باعث شده که شرکتها نتوانند به موقع مواد اولیه و کالاهای واسطهای خود را تامین کنند.
شیخ با اشاره به اینکه این موضوع هماکنون یکی از مشکلات جدی صنعتگران شده است، افزود: این موارد باعث شده که ظرفیتهای قابل ملاحظهای از عملکرد بنگاهها خالی بماند و بنگاهها در حال حاضر با ظرفیت محدودتری اقدام به تولید میکنند.
دشواری تامین مواد اولیه صنایع از خارج
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تکمیل زنجیره ارزش در صنایع را از دیگر مشکلات صنایع نام برد و گفت: عدم تکمیل زنجیره ارزش در صنایع و به ویژه تولید مواد خام در داخل کشور موجب وابستگی صنایع به مواد اولیه خارج از کشور شده که به دلایل گفته شده، تامین آن دشوار شده است.
شیخ به تحریمها و موانع آن بر سر راه صنایع اشاره کرد و گفت: تسهیل تجارت خارجی برای صنایع به این معنا که بتوانند به سادگی محصولات خود را صادرات کرده و رفع تعهد ارزی کنند و انتقال پول داشته باشند، به دلیل تحریمهای متعدد و عمده امکان این کار را ندارند.
وی از چالشهایی دیگری که صنعتگران با آن دست و پنجه نرم میکنند را ضعیف بودن و یا پایین بودن بهرهوری دانست.
تلاش برای رفع مشکلات صنایع با رسمیت دادن به فعالیت تولید بدون کارخانه
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما در وزارت صنایع تلاش میکنیم که این مشکلات مرتفع شود، گفت: اقدامات گوناگونی برای حل مسائل مربوطه اتفاق افتاده است.
شیخ افزود: به کارگیری برات الکترونیک برای ترخیص کالا از گمرک، موضوع ترخیص ۹۰ درصدی از گمرک، به رسمیت شناختن تولید بدون کارخانه در وزارت صنایع، موضوع تامین برق و گاز برای صنایع و... ازجمله اقدامات مختلفی است که در راستای رفع این چالشها صورت گرفته است.