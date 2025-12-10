معاون وزیر صمت مطرح کرد؛
چالشهای جدی تأمین کالاهای اساسی در سایه برخی سوء مدیریتها
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق اصناف ایران، حسین فرهیدزاده در نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها با اشاره به مشکلاتی که به واسطه برخی مدیریتهای ناکارآمد در حوزه کالاهای اساسی در بازار اتفاق افتاده است گفت: اگرچه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی موجب بروز مشکلات متعددی در روند تأمین کالاهای اساسی شده است، اما در این میان مدیریت ناکارآمد برخی ارگانها چالشهای جدیتری را در این حوزه ایجاد کرده است.
فرهیدزاده بر ضرورت نظارت و بازرسی بر بازار تأکید و اضافه کرد: ما به خوبی از وضعیت بازار، افزایش روزانه قیمتها و فشارهای اقتصادی که بر کسبه و فعالان صنفی وارد میشود، مطلع هستیم و به رغم هجمههایی که به جامعه اصناف به عنوان گرانفروشی وارد میشود، میدانیم که افزایش قیمتها از حلقه ابتدایی یعنی حلقه تأمین آغاز میشود و بارها طی جلسات متعدد تلاش کردهایم تا این موضوع را در سطوح مختلف تبیین کنیم.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: هیچ ارگان و نهادی، نمیتوانند بهتر از اتحادیهها و اتاقهای اصناف بر بازار نظارت داشته باشند. از طرفی با توجه به اینکه افراد سودجو و فرصتطلب در همه مشاغل وجود دارند، لذا در مواقعی که قیمتها در بازار رو به افزایش است، فرصت مناسبی رادر اختیار سودجویان قرار میدهد تا با احتکار یا گرانفروشی، نظم بازار را مختل کنند.
فرهیدزاده از اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی خواست تا در حوزه بازرسی و نظارت با دقت و حساسیت بیشتری بر بازار نظارت کنند تا مانع ورود بازرسان ارگانها و نهادهای مختلف باشد.
وی ضمن قدردانی از نقش اتاق اصناف ایران در مدیریت بازار طی جنگ ۱۲ روزه گفت: دولت و بدنه حاکمیت به خوبی بر عملکرد اتاق اصناف ایران و جامعه صنفی طی روزهای جنگ واقف و بارها مراتب قدردانی خود را ابراز داشته است.