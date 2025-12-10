امضای تفاهم نامه همکاری پلیس فتا تهران و انجمن مدیریت کسب و کار ایران

به گزارش ایلنا، این تفاهم نامه در راستای گسترش همکاری های علمی، توسعه توانمندی های مدیریتی و تقویت توان تخصصی کشور در حوزه کاهش آسیب های کسب و کارهای آنلاین، افزایش دانش عمومی مدیریت و کسب وکارهای مجازی از طریق طراحی و برگزاری انواع رویدادهای علمی و آموزشی منعقد شده است.

براساس متن رسمی تفاهم نامه، مهم ترین محورهای همکاری فیمابین این دو نهاد تخصصی شامل مواردی از جمله: طراحی و اجرای دوره های تخصصی مشترک در حوزه های مدیریت، فناوری و اقتصاد دیجیتال، برگزاری انواع رویدادهای آموزشی و پژوهشی شامل کارگاه ها، همایش ها، جشنواره ها و نشست های تخصصی، تبادل نتایج علمی، ایجادبستر همکاری میان دانشگاه، صنعت و کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، تشکیل کمیته مشترک علمی برای برنامه ریزی و پایش اجرای فعالیت ها می باشد.

معاون پیشگیری از جرم پلیس فتا تهران در این مراسم با تاکید بر اهمیت همکاری با نهادهای تخصصی گفت: بخش مهمی از جرائم سایبری در بستر فعالیت های اقتصادی و کسب و کارهای آنلاین رخ می دهد. ارتقای دانش مدیریتی، سواد دیجیتال و توان تخصصی فعالان این عرصه می تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب ها و افزایش امنیت اقتصادی شهروندان ایفا کند.

دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کارایران، با تشریح محورهای همکاری مشترک گفت: فضای مجازی دیگر فقط یک بستر ارتباطی نیست؛ امروز یکی از مهم ترین زیربناهای اقتصاد و کسب و کار است. اگر می خواهیم کسب و کارهای سالم، شفاف و پایدار در این فضا شکل بگیرند، باید در کنار پلیس فتا، به طور جدی روی آموزش، استانداردسازی و ارتقای مهارت های مدیریتی و کسب و کارهای سرمایه گذاری کنیم.

محمدرضا انبیائی با اشاره به رسالت انجمن در توسعه دانش مدیریتی کشور اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال بدون دانش مدیریتی پیشرفته و بدون امنیت سایبری امکان رشد پایدار ندارد. همکاری با پلیس فتا فرصتی ویژه برای ایجاد یک زیست بوم امن، حرفه ای و استاندارد برای فعالان اقتصادی کشور و همچنین توسعه فعالیت امن کسب و کارهای آنلاین خواهد بود، تلاش می کنیم با طراحی دوره های تخصصی در حوزه هایی مانند مدیریت ریسک در فضای مجازی، مدل های نوین کسب و کار دیجیتال، بازاریابی امن در شبکه های اجتماعی، و حاکمیت شرکتی در استارت آپ ها، پل اتصال دانش مدیریت و امنیت سایبری را تقویت کنیم.

در پایان، دو مجموعه بر اهمیت توسعه مهارت های مدیریتی، توانمندسازی نیروهای تخصصی و حمایت از کسب و کارهای سالم در فضای مجازی تاکید کردند و امضای این تفاهم نامه را «آغازی برای یک همکاری عمیق و بلندمدت در مسیر توسعه امنیت در فضای کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال کشور» دانستند.

انتهای پیام/