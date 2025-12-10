خبرگزاری کار ایران
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم نرخ بهره آمریکا

قیمت نفت در پی انتظارها برای پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین و روسیه و تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره ثابت ماند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت روز چهارشنبه (۱۹ آذر) پس از کاهش حدود یک درصدی در جلسه معاملاتی پیشین (سه‌شنبه، ۱۸ آذر) ثابت ماند، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین و روسیه و تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره بودند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۵ بامداد روز چهارشنبه به‌وقت گرینویچ با ۷ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و یک سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۷ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش، به ۵۸ دلار و ۳۲ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.

سوورو سارکار، تحلیلگر ارشد انرژی در بانک دی‌بی‌اس (DBS)، با اشاره به گزارش مؤسسه نفت آمریکا (API) بیان کرد: بازار نفت اکنون برای یافتن مسیر حرکت با مشکل روبه‌روست و افزایش جزئی ناشی از کاهش ذخیره‌سازی‌های نفت و سوخت آمریکا مشاهده می‌شود.

معامله‌گران به‌دنبال نشانه‌هایی از هرگونه پیشرفت یا شکست در مذاکرات صلح اوکراین و روسیه خواهند بود، در حالی که سیاست کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا یکی دیگر از محرک‌های کلان است که می‌تواند از بهبود قیمت نفت حمایت کند.

منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند ذخیره‌سازی‌های نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه کاهش یافته، در حالی که ذخیره‌سازی‌های بنزین ۷ میلیون بشکه و ذخیره‌سازی فرآورده‌های تقطیری یک میلیون و ۳۰ هزار بشکه افزایش داشته است.

در همین حال، بازارها انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره کلیدی را یک‌چهارم واحد کاهش دهد تا از بازار کار در حال رکود حمایت کند، نرخ بهره پایین‌تر می‌تواند با افزایش رشد اقتصادی، تقاضای نفت را تقویت کند.

با این حال نگرانی‌ها درباره پیشی گرفتن عرضه از تقاضا مانع از افزایش قیمت‌ها شد.

تحلیلگران مؤسسه آی‌ان‌جی (ING) در یادداشتی نوشتند: بازار نفت در حال ورود به یک مازاد عرضه مورد انتظار است، اما عرضه روسیه همچنان یک ریسک به‌شمار می‌آید.

آنها افزوند: در حالی که حجم صادرات دریایی نفت روسیه ثابت مانده است، این بشکه‌ها برای یافتن خریدار با مشکل روبه‌رو هستند و اگر خریداری پیدا نشود، روند کاهش تولید نفت روسیه آغاز خواهد شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پس از چند روز دیپلماسی پرمخاطره گفت: کی‌یف و شریکان اروپایی‌اش به‌زودی اسناد اصلاح‌شده درباره طرح صلح برای پایان جنگ با روسیه را به واشینگتن ارائه خواهند داد.

توافق صلح اوکراین و روسیه می‌تواند لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های روس و رفع محدودیت عرضه نفت روسیه را در پی داشته باشد.

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده اعلام کرد انتظار دارد تولید نفت این کشور امسال نسبت به برآوردهای پیشین رکورد بالاتری ثبت کند و با افزایش روزانه ۲۰ هزار بشکه‌ای پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۵ به میانگین ۱۳ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه در روز برسد.

با این حال این نهاد زیرمجموعه وزارت انرژی آمریکا پیش‌بینی خود برای کل تولید در سال ۲۰۲۶ را ۵۰ هزار بشکه کاهش داد و به روزانه ۱۳ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه رساند.

