۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا در هلدینگ خلیج‌ فارس/ جلوگیری از خروج ۱۰۱ میلیون دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد شریعتمداری در مراسم پایانی همایش پتروفن ۱۴۰۴ اظهار داشت: همایش پتروفن دیگر رویکردی درون‌سازمانی ندارد، امیدوارم بتوانیم رویدادی با انعکاس دقیق نیازهای کشور داشته باشیم و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها را در کنار هم قرار دهیم.

وی افزود: فناوری و نوآوری فقط مسئله امروزی نیست؛ محور راهبردی و اقتصادی جهان امروز است که با سرعت در حال تحول است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تحولات صنعت پتروشیمی از کربن تا هوشمندسازی گفت: هوشمندسازی شرکت‌ها نیازمند کار بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: داده‌ها در صنعت باید به‌صورت عمیق در فرآیندها جاری شود؛ هرچند موانع متعددی وجود دارد اما کشور ناچار و محکوم به حرکت در این مسیر است.

شریعتمداری با تأکید بر تعمیق تحول دیجیتال گفت: باید نرم‌افزارهای مناسب، بومی‌سازی فرایندها و کنترل هوشمند زنجیره از تولید تا مصرف در بازار نهایی را دنبال کنیم.

وی تاکید کرد: جوانان خلاق ما توانمند هستند و ظرفیت‌های قدرتمندی در ایران داریم.

شریعتمداری با اعلام ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرای هلدینگ، گفت: این پروژه‌ها با همکاری گسترده شرکت‌های داخلی می‌تواند تحرک قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند.

وی بر سرمایه‌گذاری در نوآوری و پژوهش و اجتناب از هزینه‌کرد منابع موجود برای کارهای غیرنوآورانه تأکید و تصریح کرد: تولید هلدینگ در سال گذشته ۷ درصد از محل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته، ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد عملیاتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه عملیاتی ناشی از فناوری و نوآوری محقق شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه با ۶۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ساخت داخل، ۱۰۱ میلیون دلار صرفه‌جویی خروج ارز حاصل شده است، گفت: ۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن امسال در اختیار بیش از ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان قرار گرفت که امیدواریم به نتایج ارزشمندی منجر شود.

انتهای پیام/