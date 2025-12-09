خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا در هلدینگ خلیج‌ فارس/ جلوگیری از خروج ۱۰۱ میلیون دلار

۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا در هلدینگ خلیج‌ فارس/ جلوگیری از خروج ۱۰۱ میلیون دلار
کد خبر : 1725292
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اعلام اینکه تولید هلدینگ در سال گذشته ۷ درصد از محل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه رشد داشته است، گفت: در این مدت ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد عملیاتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه عملیاتی ناشی از فناوری و نوآوری محقق شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد شریعتمداری در مراسم پایانی همایش پتروفن ۱۴۰۴ اظهار داشت: همایش پتروفن دیگر رویکردی درون‌سازمانی ندارد، امیدوارم بتوانیم رویدادی با انعکاس دقیق نیازهای کشور داشته باشیم و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها را در کنار هم قرار دهیم.

وی افزود: فناوری و نوآوری فقط مسئله امروزی نیست؛ محور راهبردی و اقتصادی جهان امروز است که با سرعت در حال تحول است.

 مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تحولات صنعت پتروشیمی از کربن تا هوشمندسازی گفت: هوشمندسازی شرکت‌ها نیازمند کار بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: داده‌ها در صنعت باید به‌صورت عمیق در فرآیندها جاری شود؛ هرچند موانع متعددی وجود دارد اما کشور ناچار و محکوم به حرکت در این مسیر است.

شریعتمداری با تأکید بر تعمیق تحول دیجیتال گفت: باید نرم‌افزارهای مناسب، بومی‌سازی فرایندها و کنترل هوشمند زنجیره از تولید تا مصرف در بازار نهایی را دنبال کنیم.

وی تاکید کرد: جوانان خلاق ما توانمند هستند و ظرفیت‌های قدرتمندی در ایران داریم.

شریعتمداری با اعلام ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرای هلدینگ، گفت: این پروژه‌ها با همکاری گسترده شرکت‌های داخلی می‌تواند تحرک قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند.

وی بر سرمایه‌گذاری در نوآوری و پژوهش و اجتناب از هزینه‌کرد منابع موجود برای کارهای غیرنوآورانه تأکید و تصریح کرد: تولید هلدینگ در سال گذشته ۷ درصد از محل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته، ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد عملیاتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه عملیاتی ناشی از فناوری و نوآوری محقق شده است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه با ۶۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ساخت داخل، ۱۰۱ میلیون دلار صرفه‌جویی خروج ارز حاصل شده است، گفت: ۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن امسال در اختیار بیش از ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان قرار گرفت که امیدواریم به نتایج ارزشمندی منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری