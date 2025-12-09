به گزارش ایلنا، محمد شیریجیان، معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی در همایش رمز آتی با بیان اینکه آنچه امروز در دنیا و در ایران با آن مواجه هستیم چالش فناورانه نیست بلکه چالش اصلی، چالش‌های حکمرانی، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری است، اظهار داشت: در ایران نوعی مغالطه مفهومی شکل گرفته است؛ یعنی مواجهه با موضوع اقتصاد دیجیتال بیشتر از جنس فناوری است. برای مثال، کارگروه ملی اقتصاد دیجیتال در ساختاری شکل گرفته که ماهیت آن فناورانه است، حال آنکه مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال، موضوعات اقتصادی و حکمرانی ارزش افزوده است. معتقدم اقتصاد دیجیتال باید با این معیار سنجیده شود که چقدر می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند و اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه در کشور‌های توسعه‌یافته مسئله اصلی، تنظیم‌گری و چارچوب‌های قانونی است، ادامه داد: نمونه آن در ایالات متحده، قانون فدرالی است که برای حوزه رمزارز‌ها در حال تدوین است و تمام آن حول محور رگولیشن و حکمرانی می‌چرخد. البته در ایران هم قانون بانک مرکزی که از سال گذشته اجرایی شده، به‌درستی موضوع تنظیم‌گری دارایی‌های رمزینه را به این نهاد سپرده و فعالان این حوزه را ذیل اشخاص تحت نظارت تعریف کرده است.

رئیس بانک مرکزی گفت: رویکرد بانک مرکزی هم منطبق بر توسعه مبتنی بر مقررات‌گذاری، مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری محتاطانه است؛ به‌خصوص با توجه به شرایط تحریمی کشور که حساسیت‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند ریسک‌های ملی ایجاد کند.

شیریجیان با بیان اینکه در تمام دنیا طلا به‌رغم نقش ذخیره ارزش، ابزار تسویه و واحد حساب محسوب نمی‌شود، تاکید کرد: نوسان‌پذیری و فقدان کارکرد‌های چهارگانه پول، آن را از تبدیل‌شدن به ابزار پرداخت باز می‌دارد. همچنین بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به مزیت‌های فناوری بلاک‌چین، به سمت CBDC حرکت کرده‌اند تا ابزاری باثبات، بدون نوسان و قابل استفاده در پرداخت‌های رسمی ارائه دهند.

شیریجیان ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی ایران هم همین است؛ ابزار پرداخت باثبات مبتنی بر پول ملی که وظیفه اصلی‌اش حفظ ارزش و ثبات باشد.

وی با بیان این مهم که متأسفانه مواجهه نهاد‌های حاکمیتی با پدیده‌های نوظهور در کشور، عمدتاً منفعلانه است، گفت: ابتدا پدیده‌ای شکل می‌گیرد، بزرگ می‌شود و پس از آن تازه تصمیم به ورود و سامان‌دهی گرفته می‌شود. درحالی‌که اگر رویکرد فعال و پیش‌نگرانه باشد و «استخر نخبگانی» در فرایند طراحی و حکمرانی از ابتدا حضور داشته باشد.

شیریجیان اعلام کرد: می‌توان پدیده‌ها و نهاد‌های جدید را از همان آغاز در چارچوب و قاعده صحیح شکل داد، ریسک‌ها را کاهش داد و ارزش افزوده را به حداکثر رساند.

معاون بانک مرکزی با اشاره ورود دیرهنگام دولت به حوزه رمزارز و طلا ادامه داد: در حوزه پلتفرم‌های رمزارز و حتی پلتفرم‌های طلا، نهاد‌های حاکمیتی ما از میانه راه وارد شدند و همین امر ریشه بسیاری از چالش‌های امروز است. ضمن اینکه تنظیم‌گری این حوزه باید فعالانه، تعاملی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.

شیریجیان تاکید کرد: در کنار مسئله تنظیم‌گری، کشور با یک چالش مضاعف روبه‌روست؛ تشدید انتظارات منفی مردم که منجر به خروج سرمایه شده است.

وی اعلام کرد: خروج سرمایه هم به معنای خروج فیزیکی منابع از کشور است و هم تبدیل نقدینگی به دارایی‌هایی مانند طلا و ارز که عملاً از چرخه تولید خارج می‌شوند. ضمن اینکه طبیعی است که بانک مرکزی این مسئله را به‌عنوان یک ریسک ملی می‌پذیرد.

معاون بانک مرکزی گفت: امروز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران آن است که بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است؛ شبکه‌ای که با ناترازی و اضافه‌برداشت مواجه است و عملاً تأمین مالی تورمی ایجاد می‌کند.

شیریجیان ادامه داد: این وضعیت اقتصاد را در یک چرخه باطل تورم و رشد نقدینگی گرفتار کرده و حتی رقابت نابرابر میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است.

