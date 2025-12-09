اقتصاد دیجیتال موثرترین ابزار برای فقرزدایی/فروش تولیدات زنان بلوچ در فرانسه با پلتفرم دیجیتال

به گزارش ایلنا، علی ربیعی، مشاور و دستیار اجتماعی رییس‌جمهور در همایش رمزآتی با بیان اینکه ایران و ایرانیان در هر شرایطی توانسته‌اند سقف‌ها و دیوارها را بشکنند و همین روحیه باعث شده تمدن ایرانی پابرجا بماند، اظهار داشت: ما هیچ دوره‌ای مانند امروز نیازمند پشتکار، خلاقیت و مدارا نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته، اقتصاد دیجیتال هیمنه‌ای بر سیاست، فرهنگ و امنیت پیدا کرده، در ایران هم در ساختار قدرت و تغییرات نگرشی آینده تأثیر عمیقی خواهد گذاشت و یکی از نارسایی‌های سیاست‌گذاری ما بی‌توجهی به آثار اجتماعی حوزه‌هایی بوده که در بستر خود رشد کرده‌اند.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با بیان اینکه به مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، نگاه امنیتی به این حوزه است، گفت: اولین شرط رشد، عبور از نگاه امنیتی به نگاه ظرفیت‌محور است.

ربیعی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال می‌تواند دو نوع نابرابری داخلی و نابرابری با جهان را کاهش یا افزایش دهد، افزود: معتقدم اگر زیربناها اصلاح شود، این حوزه می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند و ساختارها باید دارای DNA اجتماعی باشند تا عدالت و شفافیت را تعمیق کنند.

وی با اشاره به مسأله اشتغال در کشور تاکید کرد : در دهه اخیر اشتغال و شمول مالی پیوند عمیقی با فقرزدایی پیدا کرده حال اینکه کسب‌وکارهای دیجیتال خرد با کمترین سرمایه و بیشترین مقیاس‌پذیری توان ایجاد درآمد برای زنان، جوانان، روستاییان و شاغلان غیررسمی را دارند.همین ظرفیت‌ها باعث شده اقتصاد دیجیتال یکی از مؤثرترین ابزارهای فقرزدایی پایدار باشد.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور ادامه داد: امروز تولیدات زنان روستایی بلوچ به کمک پلتفرم‌های دیجیتال در فرانسه و کشورهای دیگر فروخته می‌شود و در نبود سیاست‌گذاری هوشمند، شکاف مهارتی، کمبود آموزش دیجیتال، اینترنت ناپایدار، بیمه ناکافی و نبود حمایت اجتماعی مانع رشد مشاغل دیجیتال خرد می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال می‌تواند هزینه فقرزدایی را کاهش دهد، ادامه داد: هند با هویت دیجیتال و زیرساخت پرداخت مشترک، میلیون‌ها کسب‌وکار زنانه ایجاد کرده و اندونزی و فیلیپین بیش از ۶ میلیون کسب‌وکار خرد را دیجیتال کرده‌‌اند.

